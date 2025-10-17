La primera imagen de Palito Ortega tras los problemas de salud y la preocupación de Evangelina Salazar

El cuadro de salud de Palito Ortega fue tendencia en los últimos días, debido a que preocupó a sus seguidores y familia tras haber suspendido uno de sus shows. El musico es uno de los más queridos en la Argentina, por su carisma y canciones icónicas que marcaron a todas las generaciones. En medio del silencio mediático y de redes sociales, decidió volver a aparecer con un emocionante anuncio, luego de que Evangelina Salazar expresara su incertidumbre sobre el futuro musical de su esposo.

Entre preocupación y problemas de salud: la primera imagen de Palito Ortega

Palito Ortega generó preocupación el sábado 12 de octubre, cuando suspendió su show en Paraná. En sus historias de Instagram, compartió un comunicado donde exponía que debía cambiar la fecha de su concierto por problemas de salud. Tras esto, desapareció de las redes sociales y los medios de comunicación, creando incertidumbre alrededor de sus fanáticos. Julieta Ortega fue la primera de la familia en pronunciarse, y luego él mantuvo charla en una radio, explicando que padecía de herpes zóster.

Sin embargo, Evangelina Salazar es la que más preocupada se mostró de todos, ya que había expuesto que lo notaba nervioso. “Está muy nervioso porque le duele, pobrecito. No sé qué hacer. Me da mucha pena. Está muy molesto, le duele, está hinchado. Así que suspendió todo lo que tenía”, expresó en diálogo con Juan Alberto Mateyko en Radio Mitre Córdoba. Si bien lo cuida en todo momento y lo acompaña en este cuadro de salud, se mostró triste ya que él debió cancelar sus shows, y seguía sintiendo molestias.

Reapareció Palito Ortega

Finalmente, el musico trajo felicidad y tranquilidad a todos, al volver a las redes sociales y mostrar cómo se encontraba. Con un video en su usual piano, anunció que el jueves 13 de noviembre volvería con su gira Muchacho a Tandil. De esta misma manera, compartió otro comunicado donde reprogramaban las fechas de todos sus conciertos, sobre todo la de Río Cuarto. Si bien la razón era para mejorar, terminó generando emoción sobre su regreso, y mostrando que estaba más dispuesto que nunca.

Palito Ortega se mostró motivado y dispuesto a volver a los escenarios, tras haber sufrido problemas de salud. Si bien aún continúa en reposo, ya marcó varias fechas para su regreso, emocionando a todos sus seguidores y fanáticos que querían verlo en vivo. El musico es uno de los más queridos por los usuarios de las redes sociales, gracias a sus canciones icónicas que aún se mantienen vigentes en todas las generaciones, y que muchos siguen escuchando en el día a día.

