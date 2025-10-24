Eugenia Tobal es una de las participantes de MasterChef Celebrity más destacadas por su perfeccionismo y paciencia a la hora de estar en la cocina. Desde el primer programa, fue señalada por los fanáticos como una de las estrellas del lugar, ya que logró superar la primera prueba y ganarse beneficios extras por sobre sus compañeros. Sin embargo, en el desafío pastelero del jueves 23 de octubre, la actriz mostró su lado más exigente y tuvo un ataque de furia contra la actitud de uno de sus compañeros.

Eugenia Tobal

Furia y discusión: Eugenia Tobal explotó contra un compañero de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity es el programa tendencia de las últimas semanas, donde pone a los famosos a competir por el premio mayor en la cocina. Sin embargo, con el correr de los días, los desafíos se van complicando cada vez más, hasta poner en la cuerda floja a los participantes. Es así como, en el grupo de los más destacados, el jurado propuso una noche de pastelería, donde la paciencia y la precisión son clave para poder entregar un postre de lujo. El jueves 23 de octubre, las furias salieron a la luz y un fuerte choque tuvo como protagonistas a Eugenia Tobal y Andy Chango.

Andy Chango y Eugenia Tobal

Ambos participantes tienen perfiles muy diferentes entre sí. Mientras que Eugenia Tobal es la "alumna ejemplar", como dicen en las redes sociales, Andy Chango es el divertido y bromista del panel. Es así como la buena onda entre ellos fluye, hasta que llega el momento de competir. Durante la noche de pastelería, el jurado quiso que aprendieran a compartir durante una competencia, y los cocineros debían pasarse la receta del brownie a través de un riel, de atrás para adelante o viceversa.

Andy buscó hacer "justicia" y tironeó para que el papel llegara primero a él, que se encontraba último en la fila, mientras que Eugenia intentó organizar y leer un poco la receta. La actitud del cantante provocó la furia de la actriz, quien le gritó: “Esperen, esperen un poco. Soltá, ¡dale che! Pero soltá, soltá Andy”. Incluso detrás de cámaras, expresó su enojo contra su compañero. “Andy que no suelta la soga, no se puede”, lanzó con dureza. Ante esta actitud, Chango se defendió y, en tono bromista, dijo: “Pará, desde que era chiquito que no me hablaban así”.

Los participantes decidieron no meterse en el cruce, mientras que los usuarios de las redes sociales daban sus opiniones y se dividían entre ambos famosos. Eugenia Tobal decidió rendirse ante la pelea, pero siguió mostrando su enojo contra esa actitud. Andy Chango, por su parte, se alejó de la polémica y continuó con sus bromas. MasterChef Celebrity se está poniendo cada vez más exigente, mientras los participantes buscan la manera de seguir en la competencia y no quedar eliminados.

A.E