El fallido pero divertido baile de la Joaqui, Valentina Cervantes y Sofía Gonet detrás de cámaras de MasterChef Celebrity

La Joaqui es una de las cantantes más seguidas de los últimos meses; Valentina Cervantes es de las "mujeres de la Selección" más queridas; y Sofía Gonet es de las influencers más comentadas. Cada una marca su propia tendencia en las redes sociales y tienen a su grupo de fanáticos que las acompañan en todos sus proyectos. Sin embargo, al conocerse en MasterChef Celebrity, un grupo de amigas se formó de manera inesperada. Juntas compartieron un fallido pero divertido baile, dejando en claro cuál es su relación detrás de las cámaras de la competencia.

La Joaqui, Valentina Cervantes, Sofía Gonet

La Joaqui, Valentina Cervantes y Sofía Gonet: el grupo de MasterChef Celebrity que no sabía que necesitabas

MasterChef Celebrity pone la competencia entre los famosos lejos de sus ámbitos comunes, y los hace probarse en la cocina. Sin embargo, también une a diferentes personas en un mismo estudio, provocando que la amistad y el compañerismo crezca entre ellos. Una de las sorpresas que se llevaron los usuarios y fanáticos del formato fue la amistad de la Joaqui, Valentina Cervantes y Sofía Gonet; tres de las mujeres más observadas por las redes sociales.

MasterChef Celebrity

La cantante no tuvo el mejor comienzo en el certamen, por lo que quedó en el grupo no tan destacado del jurado. Por su parte, ambas influencer sorprendieron con sus dotes culinarios y emocionaron a todos con sus recetas. Si bien todas quieren llevarse el premio mayor, detrás de las cámaras la situación es muy diferente a lo que muchos se imaginan. La amistad comenzó a florecer entre ellas, hasta llegar a compartir divertidos trends en TikTok o momentos en las redes sociales.

En las últimas horas, las tres mujeres se volvieron virales cuando mostraron un fallido pero divertido baile, que deja en claro su relación. Mientras sonaba de fondo "Punto y Aparte" de Tego Calderón, ellas hacían un baile donde cada una tenía que aparecer en un momento de la letra. Sin embargo, Valentina y la Reini se chocaron y comenzaron a reír a carcajadas. Los comentarios se llenaron de usuarios destacando el parecido de estas dos últimas y la tierna relación que hay entre ellas. "No sabía que necesitaba un video de ellas 3, hasta que lo vi", destacó una seguidora, y muchos coincidieron.

MasterChef Celebrity es de las competencias de televisión más observadas por todos los fanáticos de los certámenes. En cada día que pasa, la misma se vuelve más exigente y complicada, mostrando la rivalidad entre los famosos. Sin embargo, detrás de las cámaras y lejos de las cocinas, también forjan fuertes relaciones de amistad que sobrepasan la pantalla. La Joaqui, Valentina Cervantes y Sofía Gonet no dudaron en mostrarlo frente a sus seguidores, siendo uno de los grupos más destacados por los usuarios.

A.E