Revelearon qué elementos hallaron en el departamento donde encontraron a Lourdes Fernández

El jueves 23 de octubre, se conoció la preocupante situación que vivían los amigos y familia de Lourdes Fernández, al desconocer su paradero. Mabel López, madre de la cantante de Bandana, se presentó ante la Justicia para denunciar su desaparición y con su presentación se sumó la declaración de su amiga y compañera, Lissa Vera.

Las especulaciones indicaban que la cantante se encontraba con su expareja, Leandro García Gómez, a quien había denunciado tiempo atrás por violencia de género. Ante estas acusaciones, Lourdes Fernández reapareció y grabó un video compartido en sus redes sociales donde expresó que se encontraba bien, aunque su imagen no demostraba lo mismo.

Ante los hechos, la Justicia se apersonó en el domicilio de Leandro García Gómez donde por horas de la noche se realizó un allanamiento donde se encontró a la joven y al hombre, escondido en un placard. La cantante se encontraba en un estado de vulnerabilidad y fue trasladada al hospital Fernández, donde quedó en observación por horas hasta que le dieron el alta, este viernes por la mañana.

Leandro García Gómez quedó detenido por averiguación de ilícito y la carátula podría cambiar por privación ilícita de la libertad, en las próximas horas será indagado por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47. Mientras tanto, se difundieron los hallazgos que se realizaron en el domicilio en cuestión.

Qué encontraron en el lugar donde estaba Lourdes Fernández

Las primeras informaciones indican que Lourdes Fernández fue hallada en el departamento en el que vive Leandro García Gómez en un estado crítico. "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida (...) Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada", contó Yanina Latorre en LAM (América) sobre la cantante.

En este sentido, se especula que la vocalista de Bandana estaba en el lugar en contra de su voluntad, por ello, ahora Gómez podría enfrentar una cauda por privación ilegítima de la libertad. Mientras se espera el avance de la investigación, se filtraron los resultados del allanamiento que se realizó en el domicilio desde donde la mujer fue “rescatada”. "Encontraron muchas botellas con bebidas alcohólica, vodka, vino, whisky, fernet, entre otras. Y pastillas sin blíster de contención. Pastillas de varios colores y tamaños, que estaban listas para consumir", reveló el periodista Pampa Mónoco en Mujeres argentinas (eltrece).

Además, el periodista indicó que al momento que Lourdes fue asistida por personal médico expresó que había consumido sustancias, que se alinearía con este hallazgo. Por lo pronto, los hallados se encuentra secuestrado por personal policial y serán analizados por el laboratorio químico de la policía. A partir de los resultados podría dar un giro en la causa.

Actualmente, Lourdes Fernández recibió el alta médica tras una breve internación luego de ser "rescatada". Mientras tanto, Leandro García Gómez, continúa detenido.