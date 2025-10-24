Nicole Neumann, la reina de las tendencias: los tres looks de verano con los que marcó el color de la temporada

Nicole Neumann es una de las modelos más queridas por los expertos fashionistas, por su capacidad de fusionar su estilo personal con las tendencias de cada temporada. Ella sabe qué es lo mejor para cada uno de sus seguidores, y expone sus favoritos en diferentes posteos. Sus fanáticos notaron que ella eligió un color para destacar en tres diferentes looks, ideales para el verano. De esta manera, ella marcó cuál es la tonalidad perfecta para la temporada que se avecina.

Nicole Neumann

Tres looks y un color tendencia: Nicole Neumann da cátedra y se vuelve la reina de las tendencias

El verano trae nuevas tendencias en la moda, y muchas de las celebridades no dudan en marcarlo. Nicole Neumann es una de las modelos más queridas por todos, y notó que uno de sus colores favoritos se volvía lo ideal para los looks en altas temperaturas. La reina de las tendencias marcó el verde agua como el perfecto para los atuendos y los accesorios que elevan el estilo boho chic que tanto la caracteriza. En su cuenta de Instagram, compartió tres formas diferentes para lucirlo, ya sea en carteras y collares como en vestidos.

Nicole Neumann y los accesorios verde agua

Además de los bolsos bohemios con el color como principal atracción, Neumann se la jugó por un atuendo que mezcla las transparencias con el estilo boho chic. En composé con una cartera estilo sobre, la modelo lució un vestido de jean y lo decoró con una especie de top tejido verde agua. El mismo es perfecto para usar con la bikini o con un look como ella lo hizo en un día de playa. Sin embargo, para los fanáticos de la ropa colorida, ella también marcó tendencia.

Nicole Neumann y el top verde agua

Nicole se la jugó por un estilo más vintage o retro, al momento de marcar un vestido verde agua. Entre la elegancia y la sofisticación, demostró cuál es la tendencia, al momento de optar las mejores prendas veraniegas. El atuendo era de corte A, donde el pecho es ceñido al cuerpo y cae en campaña hasta por encima de los tobillos. El mismo contaba con detalles delicados, como puntillas o dobladillos rectos, un escote en V disimulado, y ella lo combinó con unos tacos nude con una perla brillante.

Nicole Neumann y el vestido verde agua

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar los tres looks de Nicole Neumann, como claves para sobrellevar las altas temperaturas y mantenerse en la tendencia durante el verano. La modelo es una gran fanática del estilo bohemio, sin perder de vista su amor por la elegancia y por el color verde agua, uno de sus favoritos y el perfecto para el verano. Los colores claros y pasteles fueron remarcados por las celebridades, y muy seguidos por los amantes fashionistas.

A.E