El inesperado encuentro entre el Kun Agüero y Alfa de Gran Hermano: “Se dio vuelta todo”

Alfa se ha establecido como uno de los personajes más memorables de la última edición de Gran Hermano y, pese a su eliminación de la casa, el ex participante sigue generando de qué hablar con cada cosa que dice o a dónde sea que vaya.

Su nombre se ha escuchado en todos los medios durante las últimas semanas, y tal es su fama que personas de gran renombre ya lo reconocen y se animan a saludarlo. Es que su apariencia nunca pasa desapercibida y sus distintivos looks lo hacen muy fácil de reconocer.

Alfa fue eliminado de Gran Hermano.

Una de las últimas celebridades que fue vista con Alfa se trató de nadie más ni nadie menos que El Kun Agüero. El encuentro se dio de manera inesperada pero el hermanito no dejó pasar la oportunidad de compartir el inolvidable momento con sus seguidores.

El ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para mostrar el encuentro que estaba sucediendo en esos momentos. “Mirá con quién nos encontramos. Estamos con el Kun Agüero en Libertador. Él me mira y me dice ‘vos sos Alfa’. Yo no lo puedo creer, se dio vuelta todo…”, comenzó contando Alfa, revelando que fue el futbolista quien lo reconoció primero.

El inesperado encuentro entre Alfa y el Kun Agüero.

“Cada tanto miraba Gran Hermano. Cuando tenía tiempo lo veía, eras muy gracioso”, acotó el Kun, con su simpatía de siempre.

Alfa aprovechó el apoyo del streamer para conocer su opinión sobre si debería volver a ingresar a la casa, a lo que respondió un tanto incómodo: “Viste como es… La gente toma los chistes medio raro. Yo te entendía porque lo decías de buena fe. Yo entiendo la onda de los chistes. También soy un bromista”.

Para finalizar, el ex participante amplió sobre sus conductas en el reality y se justificó frente a los comentarios del Kun. “Aparte vamos a decir la verdad, yo no decía cosas para agredir, decía cosas para cagarme de risa”, cerró.

