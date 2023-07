Fernanda Iglesias generó de qué hablar cuando volvió de España, a donde se había ido a probar suerte con su hija más grande, dejando acá en Argentina a Pablo Nieto, su esposo, y a su hijo menor. La periodista extrañó mucho estar con su familia y decidió volverse, aunque esa no fue la única razón, pues también tuvo un problema con su pareja de quien debió separarse.

Todo esto lo contó en LAM, el programa de Ángel De Brito que acogió a Fernanda Iglesias como angelita luego de volver de España y, por lo tanto, quedarse sin trabajo. "Pasaron cosas que me llevaron a tomar la decisión y él estuvo de acuerdo. Nunca es en buenos términos esto, tratamos de que así sea pero van surgiendo cosas todo el tiempo. Sinceramente no era algo que teníamos hablado ni mucho menos, empezamos a considerarlo cuando volví", expresó la periodista sobre su separación de Pablo Nieto.

Por supuesto que todos se empezaron a preguntar el por qué de la separación y si había habido alguna infidelidad por parte de Pablo Nieto. A pesar de que Fernanda Iglesias se mostró reacia a dar demasiados detalles, sí supo dejar bien en claro la razón. Y es que, según ella, su expareja le habría sido infiel en contadas oportunidades.

Ahora, no fue en LAM donde Fernanda Iglesias reveló más detalles, sino que lo hizo a través de sus historias de Instagram, en donde en varias ocasiones ha subido indirectas a Pablo Nieto confirmando lo que se dice en los medios al respecto.

Fernanda Iglesias en LAM

El infalible método de Fernanda Iglesias para superar a su ex

Luego de todo lo que se estuvo diciendo sobre la inesperada separación de Fernanda Iglesias de Pablo Nieto, la periodista dio más detalles en su cuenta oficial de Instagram. Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en la que les preguntó: "¿Qué quieren saber?" y dejó una cajita de preguntas para que sus seguidores se sientan libres de preguntar lo que sea.

Fernanda Iglesias dio detalles de su separación

Entonces, los usuarios de Instagram comenzaron a hacerle las preguntas más inquisitorias a Fernanda Iglesias. "¿Tu marido es al que el perdonaste un hecho de violencia hace muchos años?", le preguntó uno de sus seguidores. Sobre el mismo tema, otro seguidor le preguntó: "¿Sufriste violencia de tu ex?". Ella, sincera, respondió: "Sí. Sí, en el 2016. Hice la denuncia y al tiempo le di una segunda oportunidad. Estuvo todo bien hasta ahora".

Por supuesto que una de las preguntas estuvo relacionada a una posible reconciliación, ya que previamente Fernanda Iglesias le perdonó a Pablo Nieto un hecho tan complicado como es la violencia de género. Pero esta vez se mostró firme al decir que no. "No hay reconciliación posible con alguien que te dice 'no te aseguro que no te voy a volver a cag...", escribió la periodista en sus historias de Instagram.

Fernanda Iglesias en Instagram

Finalmente, Fernanda Iglesias reveló el método infalible con el que está superando a su expareja. Un seguidor le preguntó: "¿Cómo haces para superar la separación?". A lo que ella respondió: "Pensando en que me saqué de encima a alguien que me hacía daño".

