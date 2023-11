Alfa de Gran Hermano 2022 fue uno de los personajes más polémicos que salió de la casa más famosa, más odiado que amado, dio aún más de que hablar, cuando fue de público conocimiento la noticia de que estaba en pareja con Delfina Wagner, con quien se lleva 40 años de diferencia de edad y no fue aceptado por muchas personas del medio, especialmente en las redes sociales.

En las últimas horas se dio a conocer que ambos decidieron ponerle fin a su romance y seguir por caminos separados. Desde el Run Run del Espectáculo revelaron que el exparticipante ya tiene otro interés amoroso y esto habría sido motivo suficiente para que dieran por finalizado el vínculo amoroso.



Alfa y Delfina Wagner

Por qué se separaron Alfa y Delfina Wagner

“Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el estómago’”, dijo Fernando Piaggio y siguió Lio Pecoraro: “Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga’’, comentó sobre Alfa.

Y continuó: “Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado, y empezaron a conocerse. Ella empezó a tener un amor platónico, que al comienzo era una especie de coqueteo, Se terminó lo que se daba. Esta historia de amor venía de verdad. Ella lo acompañaba a A la Barbarossa, y todo’’, expresó el conductor.

Alfa

“El tema fue que cuando él se fue a Miami de viaje, ella le pidió la casa para quedarse, él, astutamente, un hombre mayor que ella, le dijo que no quería tener problemas por eso y decidieron terminar la relación. Lo único que voy a agregar es que él ya está rondando para otros vientos que vienen soplando”, cerró Lio sobre la separación de Alfa y Delfina Wagner.

D.M