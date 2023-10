Maxi Guidici y Alfa protagonizaron un fuerte cruce en vivo: "Ni tu hija te quiere"

Desde que tuvieron que convivir en la casa de Gran Hermano, Alfa y Maxi Giudici no se pueden ni ver y protagonizaron varios cruces fuera de Gran Hermano. Ahora, estuvieron cara a cara en "Polémica en el Bar" luego de que Walter Santiago dudara del intento de suicidio del cordobés.

El nuevo cruce comenzó luego de que le preguntaran a Maxi que pensaba de los comentarios del panelista, a lo que él contestó sincero: "No puedo esperar nada de esta persona. Le digo persona porque quiero ser respetuoso, porque ni siquiera llegar a ser eso". Al escucharlo, rápidamente Alfa le respondió: "Yo no puedo esperar nada de vos".

Imagen reciente de Walter Santiago.

Cuando le pidieron que explique por qué no podía ni ver al ex de Juliana Díaz, Walter detalló: "Yo lo único que dije es que no te creía. Te mandé un cartelito y te dije 'me voy a sentar en la vereda de mi casa para ver pasar el cadáver de mi enemigo'. Porque vos, y lo vio todo el mundo, cuando estábamos en Gran Hermano, con tu examigo, Reverdito, frente a una cámara están diciendo 'Alfa, la c... de tu madre'. Para mí, vos no valés nada".

Pero eso no fue todo, ya que Walter "Alfa" Santiago continuó apuntando contra Maxi Giudici al aire: "Dijo que me quería sacar en una bolsa, muerto, de la casa... Decía 'al viejo hay que matarlo, hay que darle pastillas'. A mí me preguntaron si me lastimaba que le pase algo a Maxi y dije 'no'. Yo tengo una vida plena y llena, tengo valores y tengo amigos. A mí la gente que quiero y que me quiere, me afecta".

La respuesta de Maxi Giudici a los comentarios de Alfa

El cordobés no dejó pasar los comentarios del veterano, y en "Polémica en el Bar" arremetió: "Yo lo asumí como un error. Fue una forma de decir. Nunca insulté a su madre. En el instante en el que él me viene a querer pegar, yo le dije 'discúlpame, no quise insultarte. Es un insulto que usamos normalmente y por ahí no nos damos cuenta que hay gente que le afecta demás'".

Por último, Maxi Giudici expresó sobre Walter "Alfa" Santiago: "Sacando esto, en un tema tan delicado como mi salud mental, que salga a decirme 'borracho, o de que era todo mentira por un show del 'Bailando'. A mí me molesta pero lo banco. Pero a partir de su falta de respeto, yo no me voy a cuidar de lo que digo. Me preguntaban qué opino de él y dije '¿qué puedo opinar de una persona que no lo quiere ni la hija?'".

J.C.C