Julieta Poggio se convirtió en un ícono de la moda desde su salida de Gran Hermano. La modelo y bailarina siempre tuvo un estilo inspirado en el año 2000 y reivindica el uso del tiro bajo, como también la combinación de remeras de red y cadenas. La joven celebró el cumpleaños de su hermana mayor con un look militar.

En el día de ayer Camila, la hermana mayor de la ex Gran Hermano que ingresó a la casa en la semana de los familiares, festejó un año más de vida rodeada de su familia. A modo de broma y para sumarse a la tendencia de Tiktok, Julieta, junto a la cumpleañera y su hermana menor Lola, replicaron el baile viral de Camila en una de las fiestas de los viernes.

El look militar de Julieta Poggio

Durante los primeros meses de la competencia, distintas emprendedoras hablaron de cómo fue su experiencia trabajando con la participante y todas le tiraron flores. Es por esta razón que, además de su fama, son millones las marcas que se pelean por trabajar con ella.

Y no importa con cuántas marcas trabaje, Julieta dejó muy en claro su estilo y no piensa modificarlo. La ex Gran Hermano es una referente del tiro bajo, las remeras de red y los accesorios de cadena en la actualidad. Sin temor a nada, no tiene problema en probar distintos tonos de colores.

El look militar de Julieta Poggio

En este caso, la joven de 21 años compartió un outfit llamativo que usó para el cumpleaños de su hermana. El atuendo no sale de lo común por las prendas, sino por el estampado del mismo que estaba de moda hace unos años atrás. Con un top bando y una pollera tiro bajo, la ex hermanita se animó al estampado de camuflaje estilo militar.

Los accesorios de Julieta Poggio con su look militar

Julieta Poggio finalizó el look con guantes color negro y con un cierre plateado, al estilo motoquera, una cartera negra con cadenas y decidió lucir su pelo atado en una colita alta. Y para darle un toque final, utilizó unas botas de caña alta fieles a su estilo.