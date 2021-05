El mensaje de Brenda Gandini tras la muerte de su papá

Brenda Gandini atraviesa uno del los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su papá, Carlos Alberto Gandini, quien falleció el miércoles por la noche de causas que aún se desconocen.

La noticia la dio a conocer el periodista Pablo, Montagna, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer la triste noticia: "Falleció Carlos Alberto Gandini, padre de Brenda", informó sobre el hombre de 69 años que vivía en la ciudad de Cipoletti, en donde se creció Brenda.

En medio de este profundo dolor, Gandini dejó un mensaje en sus redes. "Pasé un rato por tu nueva casa y creo que te vi", escribió la actriz, junto a una foto de un bello atardecer.

Brenda Gandini habló sobre su crianza junto a su padre

Gandini era muy apegada a su papá, algo que había resaltado recientemente en su paso por Ph, Podemos hablar. "No viví con mi mamá (Daniela Cardone) hasta los 18 años que me vine a vivir con ella. Por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato. La verdad es que siento que hoy, mirándolo a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede", dijo.

Además, sobe su crianza, destacó: "Nuestros padres vivieron otra historia, otros tipos de permisos, mucho desamor. Quizás antes no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos y yo por ahí no podía entender cómo mi mamá no estaba en mi casa conmigo. Y hoy digo 'qué bueno que no estuvo en la casa conmigo e hizo lo que quiso'".

