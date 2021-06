El mensaje de la mamá de Nico Vázquez luego de la tragedia en Miami 

Nicolas Vázquez y Gimena Accardi afortunadamente salieron ilesos, luego de la pesadilla que vivieron en carne propia el pasado viernes. La pareja logró salvarse por minutos del derrumbe del edificio Champlain Towers en Miami.

"Estamos vivos de milagro. Vivimos un momento muy fuerte con Gime, veníamos de cenar. Estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy muy muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba. Y con diferencia de 6 o 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, paró en el lobby como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo. No sabíamos qué pasaba, si era un tornado, un ataque... Era lo más parecido a una película. Empezamos a correr junto con tres o cuatro personas más", contó ese día el actor.

Gime Accardi y Nico Vazquez luego de la tragedia en Miami

Luego de cuatro días, la pareja logró volver a la Argentina después de resolver todos los trámites, ya que algunos documentos habían quedado en el departamento que se derrumbó.

"Ya estamos en casa y es un gran alivio (...) Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra", escribió Nico en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Una vez más me toca pasarla con mi compañera @gimeaccardi una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS. Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante".

Nicolas cerró su mensaje de agradecimiento diciendo: "Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar (...) Gracias por el cariño y la preocupación".

El mensaje de la mamá de Nico Vázquez luego de la tragedia en Miami

Aliviada con que su hijo y nuera hayan logrado regresar al país sanos y salvos, la mamá de Vázquez, Mirta Mantovani, compartió en sus historias de Instagram: "Quiero agradecerles a todos por los mensajes de amor que recibí estos días. El amor siempre hace bien!! De todo corazón, gracias", escribió acompañando sus palabras con cariñosos emojis.

