El Bailando 2023 comenzó la semana pasada, y varias figuras aún esperan para poder debutar en el esperado certamen de Marcelo Tinelli, que en esta ocasión es trasmitido en la pantalla de América TV. Este lunes 11 de septiembre fue el turno de Romina Uhrig de bailar por primera vez en la pista del programa.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 aclaró antes de comenzar que su fuerte no era el baile, sin embargo, la hermanita demostró que sus ensayos la ayudaron para destacar en su debut. A pesar de esto, la exdiputada no logró un gran puntaje, e incluso Ángel de Brito no tuvo piedad y le puso un 3.

Romina en el Bailando 2023.

Ahora, Romina decidió volcarse en su cuenta oficial de Instagram y compartir con sus más de 1 millón de seguidores cómo se siente tras ese esperado primer baile en la pista del Bailando 2023.

La historia de Romina Uhrig.

Romina Uhrig subió en sus historias una foto en donde se la veía junto a su hija y escribió: "Gracias a todos por el apoyo y a esa tribuna hermosa los amamos". Además, la exhermanita agregó un emoji de corazón.

Romina Uhrig confesó que se reconcilió con Walter Festa

La exparticipante de Gran Hermano 2022 confirmó en la previa mientras conversaba con Marcelo Tinelli que está reconciliada con su pareja, quien no había podido ir a verla en vivo.

Romina Uhrig, sin la compañía de Walter Festa en esta ocasión, decidió lucir un vestido corto color champagne con falda en pico y flecos. La parte superior del mismo era sin mangas y tenía un delicado escote.

J.C.C