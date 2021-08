El mensaje de Susana Giménez a Messi: “La vas a romper en París”

Lionel Messi ya está en París y comparte fotos y videos de su día a día en su nuevo club: Paris Saint Germain. Entre los comentarios que recibió en uno de sus posteos, se destacaba uno de Susana Giménez.

“Messi, ¡ídolo! Querido, ¡la vas a romper en París!", le escribió la diva junto a emojis de aplausos y fueguitos.

El mensaje de Susana Giménez para Leo Messi.

El clip sobre el que Susana comentó fue un video en el que se ve el recibimiento que el jugador tuvo por parte de sus nuevos compañeros de equipo: Mauro Icardi, Ángel di María, Kylian Mbappé y Sergio Ramos.

La reacción de Anto Roccuzzo cuando se enteró del pase de Leo Messi a París

Leo Messi dio detalles de cómo se vivió en la interna familiar una vez que tomaron la decisión de abandonar la ciudad que habitaron durante más de 15 años.

“Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, relató Leo Messi en diálogo con ESPN en París.

Luego, reveló cuál fue la estrategia para convencer a sus tres niños, Thiago, Mateo y Ciro. “Tuve que hablarles de Euro Disney, la Torre Eiffel, el estadio”, dijo.