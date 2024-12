El momento en el que Mariano de la Canal rompió en llanto por Wanda Nara: “Me robaron las fotos de Wanda”

Uno de los momentos más memorables de la segunda temporada del “Soñando por Bailar” tuvo como protagonista a Mariano de la Canal, más conocido como el “Fan de Wanda Nara”. En este reality, emitido desde finales de 2011 a principio de 2012, a los concursantes se los mantenía aislados en una estancia en el campo con el fin de entrenar y realizar coreografías planteadas por los coreógrafos del programa.

La escena más recordada fue cuando Mariano descubrió que le habían arrancado las fotos de su ídola que tenía colgada en la pared de su habitación. En ese momento la angustia lo ahogo y expresó: “Me robaron las fotos de Wanda”.

Cómo fue el momento en el que Mariano de la Canal descubrió que le robaron las fotos de Wanda

En medio de un ataque de nervios, Mariano de la Canal culpó a Facundo Starosta de haberle quitado las fotos de Wanda Nara. Fue luego de encontrar esas imágenes en su habitación, debajo de su colchón.

“¿A vos te parece que tengo que encontrar las cosas mías en tu cuarto? Me arrancaste y me robaste las fotos de Wanda. ¿Vos sabés que me robaste las fotos de Wanda? Estaban abajo en tu colchón, no te hagas el desentendido”, lanzó De la Canal.

Y reiteró: “¿Vos sabés perfectamente bien que las cosas que me robaste las fotos de Wanda que me las arrancaste y me las guardaste abajo en tu colchón?”.

“¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿De qué estás hablando? No te saqué nada”, respondió Starosta, dando a entender que no tenía nada que ver con el asunto.

Luego, le cuestionó haber estado en su cuarto. “Él se metió en mi cuarto. O sea que me está faltando el respeto a mí si él se metió en mi cuarto”, denunció.

Mariano decidió redoblar la apuesta: “Voy a llenar toda la pared, todo el cuarto con fotos de Wanda. Lo haré, le pese a quien le pese”

Años después, Mariano De la Canal se refirió al tema. “Esto fue en el Soñando por bailar, en el año 2011. Yo había pegado en un sector de la habitación que compartíamos unas fotos de Wanda y cosas así y Joaquín Starosta me las arrancó y me las escondió, porque era malo, malo, malo”, dijo en una entrevista. Y agregó: “Ahí se armó todo el puterío y quedó para la historia”.