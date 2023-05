La actriz Nazarena Vélez, examiga de Jey Mammón y una de las primeras de soltarle la mano cuando se conoció el escándalo con Lucas Benvenuto, contó en LAM la razón por la cual nunca llamó al presentador de Telefe antes de salir al aire y en las redes a la pidarlo y a tratarlo de “monstruo”.

En medio del escándalo por haberse nombrado en la entrevista de Infobae a varias figuras de América TV, entre ellas a, Ángel de Brito, Karina Mazzocco y Yanina Latorre, como personas que el conductor de Telefe habría citado formalmente para declarar, Nazarena expresó su voz y afirmó que se lo esperaba.

El motivo condenatorio de Nazarena Vélez por el cual no llamó a Jey Mammón: “Me saca”.

“Me lo imaginaba, no me sorprende. No me sorprende más conmigo porque me imagino que él mínimamente estaba esperando un llamado mío antes de que yo hiciera las declaraciones que hice. No me sorprende, la verdad”, comentó la actriz y subrayó : “Me imaginaba que esto iba a pasar, te diría que hasta lo estaba esperando”.

“¿Por qué no lo llamaste?”, preguntó Ángel: “Porque no lo sentí. Lo dije siempre, yo tengo un tema con la gente que abusa de menores y para mí es un abuso de un menor. No fui, yo no estuve en esa cama, pero yo le creo a Lucas (Benvenuto) Eso me pasa”, aclaró la angelita.

Nazarena Vélez sobre la posibilidad de pedirle disculpas a Jey Mammón

Este fin de semana explotó la agenda de los medios más importantes de noticias en el mundo del entretenimiento y la farándula nacional luego de que Jay Mammón haya dicho que su interés ahora es que quienes hablaron de él en TV por el caso de Lucas Benvenuto le pidan disculpas, ante este tema, Naza apuntó directa. “Él dijo que mínimo quiere disculpas”.

“Igual, si le tengo que pedir disculpas a Jey por haberle dicho monstruo… Porque yo sé que me saca… Cualquier persona que se mete con un menor tal vez despierta en mí algo que es monstruoso, entonces no mido las consecuencias”, finalizó Nazarena Vélez.

