Nazarena Vélez habló sobre el problema de salud que tiene su hijo Thiago 

Nazarena Vélez viajó a Mendoza para pasar un fin de semana especial con motivo de su cumpleaños. Durante el vuelo mientras se trasladaban hacia la provincia, vivió un episodio muy angustiante con su hijo menor Thiago, ya que el menor sufrió un ataque de convulsiones.

Una vez que Nazarena pisó suelo mendocino, se dirigieron hacia un Hospital para tratar al menor. Y una vez que salió todo bien, se dirigieron hacia las instalaciones de un lujoso hotel para disfrutar de su aniversario de natalicio.

En distintas historias de Instagram, se pudo ver a la actriz mostrando la habitación del hotel y contando las comodidades del complejo. Pero luego compartió otro video para sus seguidores, donde explicaba lo sucedido respecto a Thiago.

“Bueno les quiero agradecer a todas, a todos, a todes, por la preocupación por Titi” comenzó diciendo Nazarena Vélez. Y agregó: “De verdad muchas gracias. Está bien obviamente, de hecho, los médicos nos dijeron que es preferible que nos quedemos acá para que él esté relajado y no se sienta mal.

El hijo menor de Nazarena Vélez sufrió convulsiones en pleno vuelo, y agradecida la artista comentó: “No puedo dejar de agradecer una y un millón de veces más al personal de salud, que no están pasando por un buen momento, y así lo dan todo”. Y agregó: “Nos hicieron sentir muy bien, se agradece profundamente”.

Finalmente, Nazarena cerró diciendo “Él está muy bien, que es lo más importante”. En las siguientes historias que compartió la actriz, se pudo ver a Thiago celebrando el cumpleaños de su mamá mientras degustaban de un exquisito plato de pastas.

El crudo relato de Nazarena Vélez: "Estuve cara a cara con la muerte"

Invitada al programa "Seres Libres" que conduce Gastón Pauls, Nazarena Vélez relató el infierno en el que estuvo sumergida durante muchos años.

La figura aseguró que el consumo de anfetaminas casi la lleva a la muerte y que tras el suicidio de su marido Fabián Rodriguez, comenzó a tomar alcohol y llegó a consumir más de 4 litros por día, ella sola.

"Empecé a los 14 años a tomar diuréticos y laxantes porque siempre fui gordita y yo quería ser cualquier cosa menos gordita", confesó en uno de los pasajes de la charla, y en otro momento aseguró:

"La sobredosis de anfetaminas que había llegado a tomar era comparativa a 30 líneas de cocaína, una droga fuertísima". La empresaria dijo que para su primera publicidad tuvo que bajar 3 kilos en 3 días y no dudó en tomar todo lo que pudo para lograrlo y así consiguió el objetivo: "Llegué, pero arruinada".

Naza dijo que se daba cuenta pero que le gustaba el resultado y recién tomó conciencia cuando se vio cara a cara con la muerte: "Estaba flaca pero enferma. Sabía que me estaba matando llegué a tomar más de 30 pastillas hasta que una sobredosis casi me mata. Sentía bichos en el cuerpo y que el corazón me explotaba. Estaba inmovilizada en la cama".

La mamá de Barbie Vélez aseguró que la ayuda de su familia fue fundamental porque la contuvieron en pleno tratamiento psiquiátrico: "Tenía abstinencia y me escapaba a comprar pastillas, o aparecía caminando por el techo de la casa".

Reflexiva dijo que si no fuera por las ganas que tiene de vivir, seguiría tomando pastillas: "Es una lucha tremenda. Tengo una personalidad muy adictiva".

La actriz recordó que cuando su marido Fabián Rodriguez se suicidó, quedó sola y perdió todo y estaba con su hijo muy chiquito. "buscando papeles o no sé qué, me podía tomar 4 o 5 litros de vino, sola. Hay una cosa en mi que es peligrosísima".

Como algo positivo se dio cuenta de que puede ser espectadora y ahí ver lo que está haciendo "estaba en mi derecho de estar mal por lo que me había sucedido, pero lo concreto es que me estaba muriendo", reflexionó.

También aseguró: "todo el tiempo tengo tentaciones y me tengo que recordar que no me quiero morir porque decido vivir a pesar de todo. Tengo 3 hijos maravillosos pero una personalidad que a veces atenta contra mi".

Por último dijo que siempre supo que se estaba matando y pensar que siempre te estás por morir, terminás llamando a la muerte".

Ahora, ya consciente de su pasado, manifestó orgullosa: "este es el cuerpo que hace que pueda abrazar a mis hijos... lo castigué tanto" y concluyó: "Esto es un pasaporte a la muerte. No vale la pena. Mu cuerpo fue mi propia cárcel".

