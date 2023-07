Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro comenzaron una nueva etapa en su vida en los Estados Unidos, tras dejar París, Francia. Para celebrar la llega del 10 a la ciudad de la música y veraniega, el Inter de Miami decidió brindar un show por lo alto para sorprenderlo y darle la bienvenida.

Una de las grandes sorpresas por parte de Jorge Messi, era que Abel Pintos entonara las estrofas del himno nacional durante la mágica ceremonia, por lo que el cantante armó sus maletas y viajó el viernes pasado y fue captado por varias cámaras de la prensa.

Sin embargo, Abel no se presentó en la gala para cantar, no se lo vio en la tribuna y no fue parte de la ceremonia en el DRV PNK Stadium, ¿el motivo? El cantante no habría llegado a un acuerdo con los organizadores, el cual tienen a David Beckham en sociedad, y la productora Live & Loud.

¿Qué une a Abel Pintos y Messi cómo amistad?

Cabe recordar que, la presencia del artista hubiera sido mágico en el show, dado que mantiene una estrecha amistad con Messi, además de que Abel Pintos estuvo presente en el casamiento del Campeón del Mundo y Antonela Roccuzzo el 30 de junio de 2017, en Rosario.

Hace casi dos años atrás, el cantante argentino rememoró en ‘’PH podemos hablar’’, unos de los momentos más especiales de su vida al presentarte en la fiesta de boda de ambos: “Acepte ir porque me dijeron que Antonela tenía una conexión muy linda con la canción y que la había acompañado en distintos momentos”, expresó en referencia a uno de sus temas más icónicos, ‘’Sin un principio sin un final’’.

Messi, Antonela Roccuzzo y Abel Pintos

Por otro lado, aunque Abel Pintos no pudo cantar en la bienvenida de Lionel Messi en Miami, sus planes no fueron en vano, ya que tiene previsto filmar un vídeo junto Marc Anthony en estos días.

