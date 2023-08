Javier Milei y Fátima Flórez confirmaron su romance tras estar hace más de un mes de novios y revolucionaron las redes sociales con la noticia. El candidato a presidente aseguró que está muy feliz con su relación y se descubrió que la humorista tiene un curioso vínculo con Daniela Moris, el primer gran amor del político.

Javier Milei fan de Las Primas: el vínculo oculto entre Fátima Flórez y Daniela Mori

Fue en Intrusos donde se conoció que el líder del partido liberal se encuentra en una relación amorosa con Fátima. Ambos se conocieron en el programa Almorzando con Mirtha y desde ahí mantuvieron contacto únicamente como amigos, pero el amor comenzó a crecer y hace 45 días que está en pareja.

Incluso, el político la nombró en su discurso luego de salir triunfante en los resultados de las PASO 2023. “Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos. El rol de los amigos. El rol de ‘540′, que algún día lo sabrán", había expresado. Varios periodistas descifraron el código y se trata del apodo enigma de Flórez para pasar desapercibida aquella jornada de elecciones.

Pero la sorpresa no pasa únicamente por ahí, ya que, si bien Javier siempre enfatizó en que las parejas no le duran porque no es una prioridad estar en una relación, Milei tuvo un primer gran amor que está vinculada a la humorista. Se trata de Daniela, la emblemática actriz que tuvo un romance fugaz con el político y con quien se los vio a los besos.

Daniela, el gran amor de Javier Milei

Las Primas, el grupo donde coincidieron Daniela y Fátima Flórez

Alrededor del 1985 se fundó el grupo Las Primas, donde un grupo de artistas mujeres componían música bailable y coreografías. A medida que pasaban los años, las integrantes fueron cambiando y Daniela llegó en reemplazo de una de ellas hasta quedar fija. De la misma manera lo hizo Fátima, quien ingresó cuando tenía 19 años según explicó el portal Popular.

Javier Milei y Fátima Flórez

Fue en un viaje a Perú con ese mismo grupo que Fátima Flórez, cuando Daniela Moris estaba enfocada en otro proyecto, conoció a Norberto Marcos, quien fue su pareja durante 20 años y estaría muy angustiado tras conocer la relación entre la humorista y Javier Milei.