El paradisíaco destino de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin forman una de las parejas del momento. Si bien ya no es novedad que están juntos, cada vez que se los ve o que realizan una publicación, se convierte en tema principal.

En esta oportunidad, luego de haber subido varias imágenes de paisajes de Nueva York, Benjamín Vicuña compartió hace instantes una foto donde había sido etiquetado por su novia.

La imagen, tomada en un hotel de lujo, es de un paisaje también... aunque muy diferente a Nueva York. Se puede ver una pileta que no pareciera ser pública, sino de la habitación. Y, detrás, una playa con arena blanca y agua turquesa. El lugar ideal para vivir un romántico viaje.

Las fotos de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin apasionados en público por primera vez

No es secreto para nadie la relación de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin, sin embargo, los dos fueron muy cautos con respecto a la exposición de la pareja. Si bien no fue fácil encontrarlos juntos en público, parece que ya se relajaron y no temen de ser vistos demostrándose cariño.

Ciudad Magazine, captó el momento justo en que ambos se retiraban de un famoso shopping luego de haber cenado juntos. Lo curioso es que tanto Benjamín Vicuña como Eli Sulichin se mostraron relajados y mimosos frente a la cámara que los retrataba.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin.

La pareja llegó al estacionamiento del lugar tomados de la manos, a ambos se los vio sorprendidos por la presencia del fotógrafo, aunque los dos se mostraron relajados. Benjamín Vicuña posó sonriendo a la cámara mientras caminaban hacia el auto, Mientras Eli Sulichin se animó a darle un fuerte beso en la mejilla que quedó inmortalizado en las fotos.

Fiel a su estilo, Benjamín Vicuña le abrió la puerta del auto a su novia que una vez que estuvieron ambos dentro del vehículo se reía a carcajadas. Sin dudas ambos disfrutan mucho de su relación y eligieron ya no ponerse nerviosos ante la presencia de la prensa cuando están juntos.