Wanda Nara y la China Suárez son dos figuras importantes del mundo del espectáculo que no se pueden ni ver. La infidelidad de Mauro Icardi con la actriz marcó un antes y un después en su relación con la conductora de MasterChef. En pleno vivo de Instagram, junto a Zaira Nara, Wanda hizo un particular gesto cuando le nombraron a la China.

A pesar de que la empresaria parece estar en buenos términos con el futbolista, aseguró en el mismo vivo que está soltera y que no tiene intenciones de retomar el romance. Los comportamientos de Icardi tiraron todo por la borda y Wanda debe tolerar que la comparen constantemente con Suárez.

El particular gesto de Wanda cuando le preguntaron a Zaira Nara por la China Suárez

Wanda y Zaira son muy pegadas la una a la otra y siempre comparten tiempo juntas. Hace unas semanas comenzó a correr el rumor de una crisis entre ambas, pero lo desmintieron. Para conversar con sus seguidores, las Nara realizaron un vivo de Instagram donde les preguntaron de todo.

Además de consultarles por sus situaciones amorosas y el conflicto de la modelo con Paula Chaves por Facundo Pieres, por supuesto que nombraron a la China para meter leña a fuego. Una de sus seguidoras le preguntó a Zaira si era una amiga cercana de la actriz y la modelo dudó en responder.

"No. Era muy amiga de mis amigas. Pero no, amiga mía no era", respondió rápido mientras que Wanda hizo un gesto de desagrado y revoleó los ojos en blanco insinuando que no puede ni escuchar su nombre.

A pesar de hacer de todo por no cruzarse, la conductora de MasterChef y la China coincidieron en dos eventos que dieron de qué hablar. El primero de ellos fue en el estadio Monumental, ya que ambas son hinchas de River Plate y fueron a alentar a sus jugadores. Y el segundo lugar fue en la fiesta Bresh, donde la actriz deslumbró por sus movimientos.

Wanda y Zaira Nara en la Bresh

En conversación con Socios del Espectáculo, Wanda Nara confesó que bloqueó a la ex de Rusherking porque no le interesa saber qué hace de su vida y que ella sepa de la suya. La rivalidad parece no tener retorno y seguirá haciendo de todo para evadirla.