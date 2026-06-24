El presente de Agostina, la nieta de Santo Biasatti que siguió sus pasos

Agostina Biasatti creció rodeada de micrófonos, estudios de televisión y redacciones. Nieta del histórico periodista Santo Biasatti, desde muy pequeña tuvo contacto con el mundo de los medios y descubrió una vocación que, con el paso de los años, se transformaría en su profesión.

Santo Biasatti y su nieta Agostina

Aunque el apellido le abrió las puertas para conocer desde adentro el funcionamiento de la televisión y la radio, Agostina Biasatti eligió recorrer su propio camino. Productora, locutora y periodista, fue construyendo su carrera paso a paso hasta encontrar su lugar en el periodismo de espectáculos, un ámbito en el que hoy se desempeña con identidad propia.

La influencia de Santo Biasatti en Agostina

Nacida y criada en Bariloche, Agostina Biasatti se mudó a Buenos Aires a los 18 años para estudiar Ciencias de la Comunicación. La pasión por el periodismo venía de familia: su abuelo Santo Biasatti, su abuela, su padre y otros integrantes de su entorno estuvieron vinculados durante años a los medios de comunicación. Lejos de buscar atajos, Agostina siguió uno de los consejos más importantes que recibió de sus abuelos: empezar desde abajo.

Agostina Biasatti

Sus primeros trabajos fueron redactando para la página web de Santo Biasatti y más tarde pasó por distintas áreas de producción en radio y televisión. Entre las enseñanzas que más recuerda de su abuelo hay una frase que la acompaña hasta hoy: "Tu próxima nota más difícil es la siguiente". Además, el reconocido periodista siempre le recomendó hacer un recorrido completo dentro de los medios, entendiendo cada rol y cada tarea antes de ocupar un lugar de mayor exposición.

Su faceta como tarotista y un proyecto que nació entre amigas

Además de su carrera periodística, Agostina Biasatti desarrolló una actividad que pocos conocen. Desde hace algunos años se dedica al tarot y a las consultas energéticas a través de su emprendimiento llamado "Tarotamigui", un proyecto que surgió casi por casualidad luego de que sus amigas la animaran a compartir sus conocimientos con más personas. Según contó, realiza lecturas de cartas, limpiezas energéticas y asesoramiento personalizado, una actividad que combina con su trabajo en los medios.

Agostina Biasatti

Mientras continúa creciendo profesionalmente en el periodismo de espectáculos, Agostina Biasatti también mantiene vivo este costado espiritual que se convirtió en una parte importante de su presente. Una combinación poco habitual que refleja su personalidad y su búsqueda constante de nuevos desafíos.