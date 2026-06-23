Así celebraron el cumpleaños de Santino, el hijo de el Dibu Martínez: sorpresa y el tierno mensaje del arquero de la selección

Mientras disfruta del Mundial 2026, el Dibu Martínez no dejó pasar una fecha muy importante: el cumpleaños número 8 de su hijo Santino, fruto de su matrimonio con Mandinha. El niño recibió un obsequio que está relacionado a una de sus pasiones y también recibió sentidas palabras de su papá.

La sorpresa futbolera para Santino, el hijo del Dibu Martínez, en el día de su cumpleaños

Santino, el hijo mayor de Emiliano “El Dibu” Martínez y Mandinha, celebró sus 8 años rodeado del cariño de su familia y con un regalo muy especial. Instalados en Estados Unidos por el Mundial 2026, el arquero no quiso perderse esta fecha tan especial por lo que junto a su esposa decidieron sorprenderlo con una de sus grandes pasiones: el fútbol.

A través de las redes sociales, Mandhina Martínez mostró detalles de la celebración y cautivó a sus seguidores. El pequeño fue recibido con una original decoración inspirada en el club inglés Aston Villa, equipo en el que juega actualmente su padre. La sorpresa incluyó un impactante arreglo de globos en tonos bordó, celeste, dorado y plateado, los colores característicos del club, enormes globos con el número 8, una réplica de la copa y un balón de fútbol personalizado.

El Dibu Martínez y su esposa Mandinha junto a sus hijos en común

Aunque eso no fue todo ya que el Dibu Martínez y Mandinha también le regalaron la camiseta de Aston Villa con la inscripción “Santi” y el número 8, diseñada especialmente para la ocasión. "Feliz cumpleaños mi amor Santi", escribió la empresaria que nació en Londres y lleva más de diez años junto al deportista.

Feliz y orgulloso de su regalo, Santino posó sonriente junto a la decoración. Además, lució el uniforme completo del equipo inglés mientras su mamá le tomaba fotos para guardarlas como recuerdo. Mediante sus historias de Instagram, Mandinha subió un video que reúne las postales y, como era de esperarse, cosechó una lluvia de "likes".

El emotivo mensaje del Dibu Martínez para su hijo Santino: "Nunca cambies"

El Dibu Martínez también quiso homenajear a su hijo Santino en esta fecha tan especial. A través de su cuenta, donde lo siguen más de 14 millones de personas, el campeón del mundo publicó un carrete de fotos junto al pequeño y abrió su corazón en un emotivo mensaje.

"Feliz cumple a mi mejor amigo, el que me hace reír y el que tiene un corazón infinito", comenzó junto a las imágenes que muestran los momentos más tiernos que compartieron juntos. Y concluyó orgulloso: "Nunca cambies esa manera de vivir la vida con esa energía y locura que te hace único. Te amo gordito".

El emotivo mensaje del Dibu Martínez para su hijo Santino

Cabe recordar que el Dibu Martínez también es padre de Ava, de 4 años, también fruto de su relación con Amanda Gama más conocida como Mandinha. La familia suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana en redes sociales y, una vez más, dejó ver el fuerte vínculo que los une en una fecha muy especial para todos.

En este día tan especial, la pareja mostró cómo comenzaron el cumpleaños de Santino, el hijo de el Dibu Martínez, que incluyó una sorpresa con decoración con globos y la camiseta del club donde juega su papá, y el tierno mensaje del arquero de la selección argentina en el que le expresa todo su amor y admiración.