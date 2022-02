El radical cambio de look de Sol Pérez

Sol Pérez se encuentra de vacaciones en Costa Mujeres, México con su novio Guido Mazzoni. Desde allí, la ex participante de MasterChef Celebrity publicó una serie de imágenes donde se la ve con un nuevo color de pelo: ahora está morocha.

Sol Pérez morocha.

El cambio de look de Sol Pérez

"Que lindo volver a uno de los lugares más lindos que conozco. Viva México", escribió la modelo junto fotos de ella en la playa. Allí se la ve con el pelo oscuro y mojado. En sus Historias también mostró su nuevo color y de hecho se nota más porque tiene el pelo seco.

"Sol morocha rompes todo", "Que lindo te queda el pelo negro" y "que hermoso te queda el morocho sol!", fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores.

Sol Pérez anunció que se casa

A fines de diciembre pasado, invitada al programa "Nosotros a la Mañana" Sol Pérez dialogó con los periodistas del ciclo matutino de eltrece y ante una pregunta de Carlos Monti reveló cuando será la fecha elegida para casarse con su novio Guido Mazzoni quien se habrá enterado por televisión la fecha que eligió la bailarina.

Sol Pérez en México con su novio Guido Mazzoni.

Luego de charlar sobre su pareja, dar tips de belleza y entrenamiento, el periodista fue directo al hueso y le preguntó que si se iba a casar y cómo debería hacerle la propuesta su actual pareja: "¿Tiene que ser con un mate de por medio, con una súper propuesta, cómo tiene que ser? indagó el prestigioso periodista.

Sin ponerse nerviosa y a pura risa, Sol Pérez espondió: "Tiene que ser cómo sea (risas), toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso. Lo confirmó acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda", finalizó antes de que termine el programa.