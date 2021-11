El reflexivo mensaje de Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños.

En el día de su 43° cumpleaños, Benjamín Vicuña sorprendió a todos con una extensa reflexión en la que repasa los momentos felices y los más duros que le tocaron atravesar en la vida.

“En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas”, comienza diciendo el extenso posteo de Instagram al que acompañó con una foto de su niñez.

Para muchos, Vicuña hizo alusión a la polémica con su ex, China Suárez, en uno de los pasajes del escrito pero sin siquiera nombrarla.

“Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron”, sigue el post.

Para cerrar, habló de sus hijos con una tierna frase final que lleva a pensar en Blanca Vicuña, fallecida en 2012. “Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, cierra el posteo.

La terminante decisión que tomó Benjamín Vicuña tras la separación de la China Suárez

Luego de anunciar públicamente de la China Suárez en agosto, las cosas no fueron bien para Benjamín Vicuña.

El actor chileno todavía sigue triste por la ruptura de su hogar familiar y habría rechazado seguir con un importante papel en una ficción de en su país natal.

“Él estaba grabando una teleserie en Chile, de las más exitosas del último tiempo. Resulta que el personaje de él es un hombre que le roban el hijo y lo empieza a buscar, es terrible. Pero su personaje murió de una forma muy repentina, fue muy raro”, reveló la periodista chilena Mariela Sotomayor en "El Show de los Escandalones", en América.

“Benjamín empezó a caer en una depresión, en una situación de tanta tensión con lo que le estaba pasando con la China Suárez, que él habla con los ejecutivos del canal y les dice: ´Necesito que maten a mi personaje porque yo no doy más´. Hoy día está muy triste, añorando la familia”, siguió la periodista.