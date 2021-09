Luisana Lopilato y Michael Bublé se muestran muy acaramelados en cada entrevista y publicación que comparten en las redes sociales. Instalados en Canadá y orgullosos por la familia que formaron, la pareja comparte muestras de amor en cada momento. En esta oportunidad, la ex Rebelde Way le dedicó un romántico mensaje en el día en que Bublé cumplió 46 años.

El romántico mensaje que le dedicó Luisana Lopilato a Michael Bublé en el día de su cumpleaños

“Un año más en tu vida!! No hay nada que te pueda decir hoy que no te haya dicho! Porque con vos jamás me guardé nada! La base de nuestro matrimonio es la entrega, el respeto y por sobre todo, divertirnos juntos en donde sea y cómo sea!” comenzó diciendo Lopilato en la publicación de Instagram, junto a una tierna foto de la pareja sonrientes con un cartel de "Feliz Cumpleaños".

“Gracias por la familia que construimos, por transformar lo cotidiano en extraordinario y por ser el mejor padre, esposo y compañero del mundo. SOS HERMOSO para mis ojos y para mi corazón!! Te deseo siempre éxito en tu camino, respuestas a tus oraciones y esa sonrisa que tanto amo siempre en tus labios!” agregó Luisana en la publicación, muy feliz por estar al lado de la persona que ama. La publicación recibió 158 mil “me gusta” y miles de mensajes de sus seguidores.

“Gracias Luisana. Me derrites niño. Tengo tanta suerte de ser tu hombre” comentó Michael Bublé en el romántico posteo.

Luisana Lopilato y Michael Bublé están preparando un dueto

Luisana Lopilato y Michael Bublé son una de las parejas más queridas en el ambiente del espectáculo. Así como siempre se muestran en entrevistas y en redes sociales, luego de 10 años de relación y tres hijos, la pareja está viviendo uno de sus mejores momentos, siempre apoyándose en los proyectos personales de cada uno. En esta oportunidad, compartieron en Instagram una noticia que generó un revuelo entre sus seguidores: están preparando un dueto.

Luisana Lopilato brilló en su carrera como actríz de la mano de Cris Morena. Si bien nunca se dedicó especialmente a la música, grabó varios discos en las producciones de Cris. Recientemente, la actriz argentina compartió en Instagram una gran noticia, y es que hará una colaboración musical con su marido Michael Bublé.

