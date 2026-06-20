Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa vivieron un encuentro lleno de complicidad y diversión en pleno Miami. La modelo y conductora se encuentra en Estados Unidos para seguir de cerca los partidos del Mundial 2026, pero hizo un espacio en su agenda para su novio. Las fotografías que publicó el polista en sus redes sociales muestran sonrisas, abrazos y un clima de celebración que cautivó a sus seguidores.

Pampita y Martín Pepa

El romántico reencuentro de Martín Pepa y Pampita en Miami: salida de novios y karaoke con amigos

La pareja eligió lugares emblemáticos para disfrutar juntos durante la noche. En una imagen destacada, Martín Pepa y Pampita aparecen abrazados delante de una enorme escultura metálica brillante. Él lleva una camisa azul clara combinada con jeans, y ella luce un vestido corto en tonos tierra con tacos altos que destacan su silueta. Las miradas y las expresiones transmiten una conexión natural y alegre.

Pampita y Martín Pepa

Para el reencuentro, Pampita seleccionó looks que combinaron elegancia y comodidad para moverse con fluidez entre diferentes ambientes. La ciudad ofrece un telón de fondo perfecto con sus luces nocturnas y su energía cosmopolita. Estos detalles visuales refuerzan la idea de una escapada romántica donde priorizan el disfrute mutuo y la relajación.

La velada incluyó canto y baile. En otra publicación, la pareja aparece con micrófonos en mano, compartiendo risas mientras interpretan temas. En esta ocasión, la conductora lució un vestido negro estilo slipdress, mostrando una sonrisa radiante. Amigos como María Albero y Hernán Arriaga acompañaron a la pareja.

Pampita y Martin Pepa a puro karaoke.

Ambos aprovecharon la oportunidad para recargar energías lejos de las obligaciones. La cobertura del Mundial exige presencia constante en estadios y eventos, pero Pampita encontró equilibrio al dedicar espacio al cariño y a la diversión.

Pampita y Martín Pepa con amigos en Miami Fashion Sunset

Además, la noche tuvo paradas en Miami Fashion Sunset y La Fernetería Miami, donde el glamour se mezcló con la espontaneidad. En definitiva, el encuentro combinó romance, amistad y celebración en el vibrante escenario de Miami. Pampita logró pausar temporalmente su agenda intensa para priorizar lo que realmente importa: el afecto y el disfrute del presente.