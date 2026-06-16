El look argentino de Pampita con una prenda personalizada para alentar a la selección

Pampita ya palpita el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y lo hizo con un look especialmente pensado para acompañar al equipo nacional en una de las jornadas más esperadas. La modelo compartió una postal desde Estados Unidos y dejó ver una prenda cargada de guiños patrióticos que rápidamente atrapó la atención de sus seguidores.

El original buzo intervenido que eligió Pampita para el Mundial 2026

Instalada en Estados Unidos junto a Andy Kusnetzoff por la cobertura del Mundial 2026 para un canal de streaming, Pampita mostró cómo se prepara para vivir de cerca el encuentro en el que la Argentina hará su presentación oficial frente a Argelia. La top model, fiel a su estilo, eligió una apuesta cómoda pero con un fuerte componente simbólico para alentar a la Selección.

La pieza central de su look fue un buzo oversize en color blanco con puños y cuello celestes, una combinación inspirada directamente en los colores de la bandera argentina. Sin embargo, el verdadero diferencial estuvo en los detalles gráficos que decoran toda la prenda.

Pampita

El diseño presenta ilustraciones en tonos bordó y rosa que recorren la superficie del buzo con dibujos florales, mapas y diferentes inscripciones alusivas al país. Entre las frases que pueden leerse se destaca “Coronados de gloria”, un verso del Himno Nacional Argentino que se convirtió en una de las expresiones más utilizadas por los hinchas tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Además, el abrigo intervenido cuenta con un detalle aún más personal: en la parte trasera lleva estampado el nombre “Pampita Ardohain” con los colores celeste y blanco, reforzando el carácter exclusivo y personalizado del diseño. La modelo completó el estilismo con un pantalón de jean wide leg en gris oscuro, una de las siluetas más buscadas de las últimas temporadas. De corte amplio y relajado, el denim aportó comodidad para una extensa jornada mundialista sin resignar estilo.

El complemento fashionista que sumó Pampita a su look mundialista

Para complementar el outfit, Pampita optó por accesorios discretos: gafas de sol negras de formato ovalado, una tendencia que continúa ganando terreno entre las celebridades. En cuanto a su beauty look, se destacó por llevar el cabello suelto con ondas naturales que acompañaron el espíritu descontracturado de la propuesta, y un maquillaje en la misma sintonía: piel luminosa, labios en tonos nude y una apariencia fresca.

Pampita

Sin dudas, Pampita se inclinó por una vestimenta y estética ideal para una jornada de viaje y actividades vinculadas al torneo. Cabe recordar que, desde hace varios días, la conductora comparte en sus redes sociales distintos momentos de su experiencia mundialista en Estados Unidos. En esta oportunidad, mostró el outfit que eligió para dirigirse a Kansas City, donde se disputará el partido debut de la Selección Argentina frente a Argelia.

De esta manera, el look argentino de Pampita con una prenda personalizada para alentar a la selección cautivó por completo a los millones de usuarios que la siguen en Instagram. Además, la empresaria impuso tendencia al llevar un atuendo cómodo y exclusivo con los colores de la Argentina.