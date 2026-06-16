Pampita marca tendencia en el partido de Argentina contra Argelia con un look que fusiona moda y fútbol

Argentina inicia su camino en el Mundial 2026, con un partido contra Argelia. Como no podía ser de otra manera, las tribunas del Arrowhead Stadium de Kansas City, se llenaron de compatriotas y nombres célebres, entre los que Pampita se mostró como uno de los más destacados y reconocibles.

El look de Pampita para el partido de Argentina y Argelia

Pampita llegó a los Estados Unidos a comienzo de la semana, como parte de su trabajo para una importante cadena de televisión satelital. Desde su arribo a uno de los países anfitriones del Mundial 2026, la modelo no dejó de compartir postales desde diferentes puntos de interés, tal cual suele hacer en cada uno de sus viajes.

Pampita

Pampita apostó por un look relajado y moderno para asistir al Mundial 2026, sin dejar de lado el estilo sofisticado que la caracteriza. La modelo eligió la camiseta oficial de la Selección Argentina, una versión personalizada con su nombre en la espalda que aportó un detalle exclusivo a la prenda. Con las clásicas franjas celestes y blancas como protagonistas, el diseño se convirtió en el centro de todas las miradas y reafirmó su apoyo al combinado nacional.

Pampita Mundial 2026

Para completar el estilismo, Pampita sumó un jean negro de corte clásico que equilibró el protagonismo de la camiseta y aportó una impronta urbana y actual. Además, incorporó lentes de sol y lució su acreditación oficial del Mundial, reforzando el contexto deportivo de la jornada. El cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje natural terminaron de construir una imagen fresca, elegante y descontracturada.

Pampita Mundial 2026

Una vez más, Pampita demostró su habilidad para adaptar las tendencias a su estilo personal. Con una combinación simple pero efectiva, logró transformar una prenda deportiva en el eje de un look sporty chic que fusiona moda, comodidad y sofisticación.