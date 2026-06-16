Pampita reveló la estafa que sufrió en relación al Mundial y lanzó una advertencia

Pampita es una gran seguidora de la selección argentina, a lo largo de su vida se mostró apoyando al equipo y viajando a diversos Mundiales para ser parte de la hinchada nacional. En las últimas horas, arribó a Estados Unidos para hacer lo propio y trabajar en la cobertura de la competencia de fútbol, pero en medio de la alegría decidió contar que fue víctima de una estafa que afectó a sus tres hijos.

El álbum que Pampita no pudo llenar

En medio de la fiebre mundialista hay diversas actividades que se comienzan a realizar para esperar el gran debut de la competencia, y una de ellas es completar el clásico álbum en el que se colocan las figuritas de los jugadores para completar cada una de las selecciones participantes, lo que deriva en intercambios y acuerdo para conseguir todas, y cumplir con el objetivo. En este contexto, Pampita contó su mala experiencia.

Al ser madre de tres niños, la modelo contó que decidió hacer una compra al por mayor de las figuritas. "Yo dije: compro la caja grande, la divido y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y tardaba bastante en llegar", contó en DGO, al indicar que la idea era no comprar los paquetes de figuritas individuales y evitar ir a un kiosco a diario.

La espera se hizo larga para Bautista, Beltrán y Benicio. "Los chicos estaban re aburridos porque en el colegio todos estaban cambiando y ellos no tenían nada. Claro, yo no compraba en el Kiosco porque estaba esperando la caja", contó la madre estratégica. Pero el paquete llegó y nada salio de acuerdo a lo planeado: fue estafada.

El entusiasmo propio de recibir el tan ansiado paquete de la caja de figuritas duró escasos minutos, al desembolverlo y darse cuenta que el productor no era el pedido. "Me mandaron dos cajas de puré de tomates. Ocupaban el mismo tamaño que la caja de figuritas pero fui totalmente estafada", contó totalmente decepcionada. Lo cierto es ue se trata de una situación que suele suceder en las compras online, siendo que el comprador recibir un producto que no pidio y que suele ser de un valor mucho menor al que se compró.

Con su relato, Pampita alertó a sus seguidores y más allá de la desilusión familiar, la modelo no dudó en contar su experiencia al respecto para alertar sobre esto. Lo cierto es que no reveló cómó solucionó este "problema" que se generó para sus hijos que esperaban ansiosos poder completar sus álbumes.