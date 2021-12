Luego del escándalo del Wanda Gate, Wanda Nara y Mauro Icardi lograron posicionarse como la pareja del momento. Mientras la rubia se encuentra en Argentina visitando a su familia y abriendo su primer local de Wanda Cosmetics, el jugador del PSG se quedó en París. Este fin de semana, el deportista compartió tiernas postales por el cumpleaños del hijo de Wanda, y luego sorprendió a sus seguidores con un caliente posteo.

El sensual posteo de Mauro Icardi mientras Wanda Nara sigue en Argentina

"Black and White or color?" escribió Mauro Icardi en su posteo de Instagram junto a un emoji de "Pronto" insinuando que un nuevo proyecto está organizando. Además de las fotos en blanco y negro, y en color con el torso desnudo que compartió, el jugador del PSG publicó una historia de Instagram con la frase "Coming soon", que en español significa "próximamente".

Aunque no sabemos que está tramando Icardi, luego de la apertura del local de Wanda en el Abasto Shopping, posiblemente el futbolista podría estar tramando su propio emprendimiento.

Esta mañana, Mauro se explayó en las rede sociales con un tierno mensaje para Constantino López, uno de los hijos de Wanda Nara que hoy cumplió años.

Mauro Icardi le dedicó unas emotivas palabras al hijo de Wanda Nara en el día de su cumpleaños:

Hoy es el cumpleaños de Constantino López, el hijo del medio de Wanda Nara y Maxi López. Más allá de estar lejos de su esposa y los niños, Mauro Icardi no dejó pasar desapercibida esta fecha tan especial y le dedicó unas tiernas palabras en las redes.

Mauro Icardi utilizó su cuenta personal de Instagram para homenajear a Constantino y le escribió: “Feliz cumple Cokito. Hoy es tu día y cumplís 11 años, que grande que estás. Aún recuerdo como si fuera ayer esa primera noche que dormimos juntos y mamá entraba a vernos cada 5 minutos. Recuerdos inolvidables que quedarán para siempre junto a todos los momentos lindos vividos, y los que nos quedan por vivir”.

Acompañando la publicación con una selección de postales familiares y junto a Constantino, Mauro Icardi continuó: “Hoy ya sos un hombrecito, el más “nerd” de la casa como te definís vos mismo. Sólo deseo que la vida te siga poniendo cosas buenas en tu camino y sigas creciendo con todo el amor que te tenemos cada uno de tu familia. Que todos tus sueños se hagan realidad. Te Amo”.

Para finalizar, Mauro Icardi agregó: “Feliz, feliz, feliz cumple”, dejando en evidencia que su mayor anhelo es que el niño sea feliz. Sin lugar a dudas, el futbolista ama a los hijos de Wanda Nara como si fueran propios y eso queda demostrado en cada gesto que tiene para con ellos.

Como era de esperarse, Wanda Nara vio la publicación en la que la etiquetó Mauro Icardi y rápidamente la compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram. La modelo empezó a celebrar el cumpleaños de su hijo ayer a la tarde, cuando le deseó un feliz cumpleaños utilizando el huso horario italiano, respetando que el pequeño es siciliano, nacido en Catania.

