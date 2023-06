Ana Laura Román volvió a apuntar contra Julieta Poggio y esta vez fue lapidaria. La periodista, que ser luce en "La tarde del nueve", continuó la pelea que había iniciado hace un mes y volvió a realizar declaraciones en contra de la ex Gran Hermano.

Lo cierto es que Julieta Poggio pasó por el programa online de "La Faraona" ” y mientras hablaban sobre “las cosas que si no se contestan no crecen”, la joven expresó: “Eso me pasó mucho con una señora…que le contesté…¡no me acuerdo el nombre! ¿Ana María? Una panelista que todos me dicen ‘che, la hiciste famosa’”.

Qué dijo Ana Laura Román sobre Julieta Poggio

Ana Laura Román decidió responder al menosprecio de la joven con un comentario provocador, y le asignó un apodo picante: "Tengo un mensaje para vos, Juli 'Bodrio' ¡Soltá, querida! ¿Cuánto tiempo llevamos peleando? ¿Un mes? No te necesito y no quiero que me menciones. A ver si te das cuenta de lo que te ocurre en esa cabeza, ni Googlear sabés".

"Habla de una tal 'Ana María', que no soy yo", se defendió Román, "porque yo soy Ana Laura". Pero si ustedes deducen que se refiere a mí, ¡soltalo, querida! Ya pasó, ya fue. Seguís mencionándome. ¡Conseguite una vida! Si cada vez que alguien habla de vos tienes que buscar en Google para saber quién es, estás en problemas. Además, me buscaste mal. Juli 'Bodrio', no hables de mí. No me interesa absolutamente nada de ella". disparó Ana Laura Román contra Julieta Poggio.