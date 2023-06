Coti Romero blanqueó su separación con Alexis ‘’El Coje’’ Quiroga el día de ayer mediante su cuenta de Instagram, luego de varios días de rumores de una fuerte crisis en la pareja, que a su vez suman una supuesta tercera en discordia y que por ello le pusieron punto final.

‘’Hola! Queríamos contarles que, con Ale, decidimos terminar nuestra relación, les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor’’, escribió la exparticipante de GH en sus historias de Instagram.

Tras su ruptura, en el programa A la Barbarossa dieron a conocer una transmisión en vivo de Twitch, en donde El Cone habló cómo se encuentra viviendo está difícil situación que derivó a un desconsolado llanto: “Las cosas no venían tan bien, es la realidad, tenemos muchas formas distintas de pensar, uno piensa de una forma y otros de otra y, como toda pareja, te lastimas por lo que te decís o por una acción que molesta”, comenzó explicando.

Luego, hizo hincapié donde se encuentra Coti: “Decidió tomarse unos días con la familia, que me parece perfecto, hoy nos encontramos con esta realidad, uno está por un lado y el otro, por otro, yo soy partícipe de que esto no quiere decir que se haya terminado todo”, aseguró.

Entre lágrimas, Alexis expresó su deseo de volver hablar con Coti para solucionar todo y posiblemente volver a intentarlo: “Con Coti no pude estar, hace prácticamente dos semanas que no la veo, ojalá la semana que viene podamos tener una charla y arreglar esto porque ella me hace mucha falta, hace dos semanas que no la veo y la extraño un montón”.

“La necesito mucho, pero también soy consciente que si uno lo está pasando mal ese aire, por así decirlo, ese changüí es bueno, lo mejor este tiempo es que ella se encuentre con su familia y yo, estar con la mía, sanar de ambas partes, era algo que necesitábamos y capaz la semana que viene estamos de la mano”, concluyó, dejando así en evidencia su ilusión de volver junto a Coti Romero.

