El Tucu López reveló cómo disfruta de su soltería en Carlos Paz: qué dijo

Luis “El Tucu” López se muestra distendido y asegura que se encuentra en un momento especial de su vida. Su carrera, tradicionalmente vinculada a la locución y al universo del streaming; desde hace más de dos años se acercó al mundo teatral primero con la obra “Sex”, de José María Muscari; y luego con “Sinvergüenzas”, una probada comedia, que es una propuesta teatral de fama mundial y que -adaptada por Daniel Botti para el público local- llegó a Carlos Paz, una ciudad con la que “el tucu” mantiene un fuerte vínculo.

Allí, el actor se sinceró con CARAS y posó con el fondo verde de las sierras de Córdoba y el oleaje de las aguas del Dique San Roque.

El Tucu López dialogó con CARAS desde Carlos Paz.

“Durante 15 años vine todos los veranos, tengo mucha historia con esta ciudad. Es muy flashero ver mi imagen en las marquesinas del centro. Son lugares donde iba a jugar videojuegos o pedir una entrada para un boliche. Hoy me toca recibir aquí a mi familia y recordamos todas esas situaciones. Es un sentimiento movilizante y muy grato”, comentó el actor a CARAS.

El actor, junto a sus compañeros de elenco.

Cómo es "Sinvergüenzas", la exitosa comedia que protagoniza el Tucu López

“Es una obra muy gratificante, que tiene mucho prestigio a nivel internacional. Cuando me incorporé, encontré en Juan Palomino, un amigo, que es quien estaba antes en el lugar de Daniel Aráoz, quien me ayudó muchísimo en temas de actuación. Nosotros fuimos modificando la obra, tenemos la libertad de proponer cosas. Mi personaje es ‘Mencho’ y pude adaptarlo a mi personalidad, resaltó.

Luis "Tucu" López habló de su etapa de soltería.

Además de su dedicación al trabajo, el locutor y actor también se permite un tiempo para disfrutar su soltería. Un audio de su vecina, la actriz Jazmín Laport, tomó trascendencia nacional ya que se quejaba de los ruidos sexuales que venían del departamento de López.

“El problema es que tengo el sueño liviano y la cama no es de la mejor calidad”, afirma entre risas y agrega. “Estoy bien así, no tengo apuro en volver a conocer a alguien de manera formal. Me parece espectacular disfrutar de una pareja y hacer cosas eh compartir la vida con alguien me parece hermoso, pero no es el momento. No ando buscando. Cuando aparezca va a aparecer y si no aparece también va a estar bien", agregó.

El "Tucu" también se refirió a su ex, Sabrina Rojas.

—Estuvo Sabrina Rojas en Carlos Paz y se los vio muy juntos en un boliche. ¿Cómo quedó esa relación?

—Vino Sabrina y con ella nos llevamos muy bien. Cuando estuvo en Carlos Paz nos encontramos, tomamos un café, después nos cruzamos en el boliche Zebra, meneamos hasta el piso, nos reímos mucho y charlamos un montón. Teníamos alguna conversación pendiente, nada trascendental ni mucho menos. Cuando nos separamos estuvimos varios meses sin vernos, pero la relación es excelente. Yo incluso ya separado llevé a comer a sus hijos. Obvia mente no es el vínculo que teníamos al estar de novios, pero es muy bueno.

—¿Están todas las puertas cerradas a un futuro con Sabrina?

-Nosotros separamos desde el amor. A Sabri la quiero mucho y ha sido una persona súper importante mi vida. Yo no le cierro la puerta a nada. Hoy cada uno está en la suya. Sabri hace su vida, yo la mía y charlamos de vez en cuan do.

—¿Por qué crees que no anduvo la pareja?

—Nada en especial, por la vida misma.

—¿Influyó el peso de los ex?

—Un poco de todo, como en cualquier vínculo. No hubo un problema puntual que nos haya separado. Pasaron cosas como cualquier pareja que se desgasta, por ahí falla el diálogo, hay cosas que son chiquitas y tal vez el día a día lo hacen gigante porque no la hablaste. Hoy todo eso lo vemos distinto y podemos matarnos de risa con cosas que antes no podíamos.

