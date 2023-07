Andrés Nara fue generador de muchas polémicas en el último tiempo, luego de que se paseó por todos los programas de televisión hablando sobre la supuesta enfermedad de Wanda Nara, a pesar de que está distanciado de ella y no sabe demasiado. La familia Nara le pidió encarecidamente que no se presente más a hablar de las internas familiares, pero parece que a él no le importó y ahora se sentó en Nosotros a la Mañana a contar detalles de su tormentoso vínculo con Mauro Icardi.

Recientemente, Wanda Nara se fue a Estambul a acompañar a Mauro Icardi, aunque en los medios se dijo que se iba a hacerse un tratamiento. Haciéndose eco de los rumores, la conductora de Masterchef lo negó contundentemente. Mientras ella está fuera del país, Andrés Nara va a todos los programas donde lo invitan para contar algunas intimidades de la familia.

Andrés Nara habló sobre su conflicto con Mauro Icardi

En medio de la charla con el Negro González Oro, salió el tema de la mala relación de Andrés Nara con Mauro Icardi, y por supuesto que él no se privó de contar nada. "Acá hubo un detonante y yo tengo principios también antiguos. Hubo un momento que Benedicto le dice papá a Mauro, una de las últimas reuniones que yo tuve personal. Entonces le digo, 'no Benedicto, no es papá', porque sino le está faltando el respeto al verdadero padre que es Maxi. Nunca nos llevamos bien con Mauro, el tendrá sus principios y yo los míos", lanzó el papá de Wanda Nara sobre un tenso episodio con el futbolista.

Luego, puso un poco de contexto y aclaró que todavía Wanda Nara y Mauro Icardi no se habían casado. "En ese momento no se habían casado y teníamos una reunión familiar, todavía yo seguía en buenos términos con Wanda. Y en ese momento, no le gustó a él que yo lo paré a mi nieto, y lo corrija que no le diga papá. Él tiene sus principios y yo tengo mi carácter, y ahí me planté", expresó Andrés Nara en Nosotros a la Mañana.

Por último, a pesar de reconocer que no tiene buena relación con Mauro Icardi, Andrés Nara le dio un puntito a favor y reconoció que es excelente como padre. "Igualmente voy a respetar una sola cosa y es que como padre, la verdad que es excelente, más allá de que no tengo buena relación, con los chicos siempre estuvo de primerísima, se comportó como un señor", dijo el papá de Wanda Nara.

