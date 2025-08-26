Elba Marcovecchio denunció a Wanda Nara por desobediencia: "La Justicia penal va a tener que investigar"

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, presentó una denuncia a Wanda Nara por supuestos incumplimientos de medidas judiciales. Según explicó, la situación ya supera las multas anteriores y podría requerir la intervención de la Justicia Penal para garantizar que se respeten las órdenes existentes.

Elba Marcovecchio

Durante el programa DDM se comentaron los detalles de esta presentación judicial. Los conductores destacaron la firmeza de Elba Marcovecchio al advertir que la reiteración de estas acciones hace necesaria una intervención más profunda, y que la defensa de Icardi busca proteger tanto su derecho como su imagen ante las acusaciones.

Los detalles de la denuncia de Elba Marcovecchio a Wanda Nara

Elba Marcovecchio señaló que Wanda Nara estaría incurriendo en un delito de desobediencia. “Sabe que está incumpliendo. La Justicia penal va a tener que investigar y tomar cartas en el asunto porque ya con las multas no alcanza”, comentó la abogada.

En la discusión que se llevó a cabo en DDM, se destacó que la abogada considera insuficientes las sanciones económicas previas y que ahora se requiere un seguimiento más riguroso. El objetivo es garantizar que las decisiones judiciales se cumplan y frenar cualquier incumplimiento reiterado.

La defensa de Elba Marcovecchio a Mauro Icardi

Elba Marcovecchio aprovechó también para defender a Mauro Icardi de las últimas acusaciones de Wanda Nara donde lo involucra con la violencia: “No hay pruebas del relato que hace Wanda. Mauro no se merecía semejante desliz; apuntar a él como un violento serial me parece demasiado”, señaló la letrada.

Wanda Nara

Además, Elba Marcovecchio vio la oportunidad de desmentir cualquier posibilidad de comunicación directa entre Wanda Nara y Mauro Icardi, aclarando que los supuestos audios mencionados no se dieron entre ellos. Con estas palabras se refuerza la posición del futbolista y busca despejar las dudas que pueden surgir con respecto al conflicto mediático que los rodea.