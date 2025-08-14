Elba Marcovecchio aniquiló a la ex de Jorge Lanata, Sara Stewart Brown: "Está fuera de lugar"

La disputa por la herencia de Jorge Lanata sumó un nuevo y explosivo capítulo. En las últimas horas, Sara Stewart Brown, expareja del periodista y madre de su hija Lola, aseguró que la millonaria deuda de 300 mil dólares que Radio Mitre reclama a los herederos se habría utilizado para comprar un departamento a Elba Marcovecchio. La abogada, visiblemente molesta, salió al cruce de las acusaciones.

Recién llegada de París, la viuda de Lanata habló con Intrusos (América) y negó rotundamente la versión: “El monto no es el que circula y el destino de ese dinero, no fue el que se dijo. Los de afuera no saben qué es lo que pasaba en nuestro matrimonio. Eso es algo que queda reservado para nosotros”, sostuvo.

Elba Marcovecchio aniquiló a la ex de Jorge Lanata, Sara Stewart Brown

Sobre el pago de la deuda, fue tajante: “Se va a hacer lo que se tenga que hacer. No debo hablar y toda declaración que se haya hecho al respecto, está fuera de lugar”.

Elba Marcovecchio también destacó la importancia que tuvo Lanata para la emisora: “Jorge le dio 12 años gloriosos a la radio. El share que le daba, la popularidad e inteligencia que él tenía, le sumaron mucho. Habrá que ver los papeles, que nunca los vi, analizarlos y afrontar la situación. Guadalupe Guerrero, que es abogada de mi estudio, se estará ocupando de todo”.

El conflicto estalló cuando, en A la Tarde (América TV), se reveló que la emisora presentó documentación para reclamar el pago de un préstamo de 600 mil dólares otorgado a Lanata, del cual restarían 300 mil por devolver. Según trascendió, el dinero habría estado destinado a una operación inmobiliaria, versión que Sara Stewart Brown relacionó con la vivienda actual de Elba Marcovecchio.

Finalmente, ante la insistencia de los periodistas sobre si la cifra fue utilizada para su propiedad, Elba Marcovecchio cerró con firmeza conta Sara Stewart Brown: “No voy a contestar. Sin perjuicio de que soy abogada y trabajo en casos así, en esto soy parte y me duele”.

AM