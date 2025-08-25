A pesar de todo el escándalo mediático que lo rodea, Mauro Icardi no tiene reparo en compartir su relación con la China Suárez en redes sociales. Recientemente el delantero del Galatasaray le dedicó un posteo a la actriz con una frase con la que sentenció su vínculo: “Mi presente favorito, mi futuro soñado”.

En las imágenes, la complicidad de Mauro Icardi y la China Suárez es innegable: abrazados, sonriendo y con la actitud de una pareja que está consolidada. La contundente declaración del deportista no pasó desapercibida, sobre todo porque surgió en un momento de suma tensión legal con su ex esposa Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez

La intensa declaración de Mauro Icardi a la China Suárez

Mauro Icardi acompañó la dedicatoria a la China Suárez con una frase que deja en evidencia que tiene ganas de compartir sus días durante mucho tiempo con la intérprete. El mensaje tanto como las fotografías son una muestra de que no es solo la emoción del momento, sino de planes a futuro.

La publicación de Mauro Icardi surgió días después de que Wanda Nara confirmara que el futbolista y la China Suárez estaban a la espera de su primer hijo, declaración que fue completamente ignorada por la actual pareja. El silencio del deportista y su complicidad con Suárez, fueron una respuesta silenciosa al escándalo de la modelo.

Un nuevo giro en el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara

El emotivo posteo de Mauro Icardi ocurre en medio de un giro a su favor en el conflicto con Wanda Nara. Y es que recientemente se confirmó en una edición de DMM que la justicia había decidido archivar la demanda de Nara hacia Icardi por violencia familiar, declaración a la que ninguno de los implicados ha decidido responder.

Además del conflicto legal entre la expareja, las redes sociales también estallaron con el último posteo del deportista dedicado a la China Suárez. Y es que los seguidores de Mauro Icardi rápidamente comenzaron a comentar las fotografías; no obstante, la mayoría de los mensajes que recibió el deportista no celebraban el vínculo que él parece profesar en estos momentos de su vida.