Máxima Zorreguieta y la historia oculta detrás de su mítica tiara bandeau

Máxima Zorraguieta es una de las miembros de la realeza que se destaca por su sofisticado estilo. Desde su asunción como reina consorte de Países Bajos en 2013, la argentina se destacó tanto por su cumplimiento del importante rol como por ser una exponente de la moda. Y en sus looks no falta la presencia de históricas piezas de joyería, que selecciona puntillosamente tanto para sus looks como para las ocasiones en las que las luce.

Una de las exclusivas piezas que ha lucido la reina es la diadema bandeau, una herencia de la realeza holandesa que cuenta con una gran historia de la familia, por lo que Máxima elige lucirla en ocasiones contadas, teniendo en cuenta que una pieza clave de la gran colección.

La tiara bandeau, la herencia familiar en manos de Máxima Zorraguieta

Uno de los grandes tesoros que tienen las familias reales son sus joyas. Muchas de ellas forman parte de la historia de los clanes, siendo piezas históricas lúcidas por diversas generaciones. Este es el caso de la tiara bandeau, una de las piezas que llegó a manos de Máxima Zorraguieta como parte de la colección de sus joyas como miembro de la realeza.

Y esta tiara se destaca entre el resto por su historia. El origen de esta pieza no es como se la conoce actualmente, sino que se trató de un collar de diamantes que perteneció a la reina Emma, esposa del rey Guillermo III de los Países Bajos y madre de la reina Guillermina. La monarca lo lució hasta que se lo heredó a su hija, quien fue decidió transformarla.

En la década de 1930, la reina Guillermina decide crear una nueva pieza, en la que usó 27 de los 34 diamantes del collar. Esta nueva diadema está compuesta por una fila de diamantes, algunos de ellos en una tonalidad rosa. La princesa heredera Juliana fue la primera miembro de la familia real de Holanda que recibió la joya en su nuevo formato. Luego, fue su hija, Beatriz, la madre de Guillermo y a partir de él, llegó a manos de Máxima.

Máxima Zorraguieta la eligió para la importante noche previa a que cambie su vida: la cena antes de convertirse en reina. Pero también, se ha visto como parte de sus looks en encuentros protocolares, como en India en 2019. Ahora, la pregunta es a quién se la heredará ella, teniendo tres hijas, una de ellas la heredera al trono.