Victoria Villarruel fue una de las primeras candidatas en ejercer su derecho al voto este domingo 19 de noviembre en el Balotaje 2023. Sin embargo, la compañera de fórmula de Javier Milei vivió un tenso momento luego de que le recordaran la supuesta información que el lugar donde votó, en el Jardín de Infante 916 de Caseros, era una casa donde una patota secuestró a una joven en 1978.

Tras esto, la referente libertaria señaló: "En el medio de un jardín de infantes, hacer pintadas de los 30 mil, es como ir a un cementerio y pintar al Oso Barney. Más desubicados no pueden estar".

De inmediato, estas declaraciones se hicieron virales en las redes sociales y X hizo de las suyas. En esta plataforma cientos de usuarios comenzaron a burlarse del error de Victoria Villarruel al confundir a Barney con un oso, cuando en realidad, es un dinosaurio.

Victoria Villarruel se equivocó al decir que Barney era un oso y las redes sociales no la perdonaron

El nombre de Barney rápidamente se posicionó en tendencia en X. Comentarios como: "Que alguien le avise a VillaCruel que Barney no es un oso, es un dinosaurio como ella", "en declaraciones exclusivas, Barney aclara que no es un oso y que no se discute que fueron 30 mil", y "Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente y cuando agarra un gobierno desparece a la gente", se pueden leer en referencia a la equivocación de Victoria Villarruel.

