Elina Costantini brilló en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2 en el Malba con un impactante vestido rojo

Como anfitriona de la noche y mente detrás de la "Gala Couture", Elina Costantini estuvo a la altura de un evento que buscó fusionar moda, arte y cine en una misma narrativa. Fiel a su impronta elegante y contemporánea, apostó por un estilismo de alto impacto que dialogó con el espíritu de la avant premiere de El diablo viste a la moda 2, donde la alta costura fue protagonista absoluta en cada rincón del Malba.

Su elección de look acompañó esa puesta inmersiva con una estética sofisticada y moderna, en línea con los códigos de la couture actual. Con detalles pensados al milímetro, la modelo y empresaria volvió a demostrar su capacidad para interpretar las tendencias desde un lugar propio, consolidándose no solo como impulsora de la escena fashion local, sino también como una de sus figuras más representativas.

Elina Costantini

El impactante look de Elina Costantini en la avant premiere de El diablo viste a la moda 2

Para la avant premiere de El diablo viste a la moda 2, Elina Costantini deslumbró con un vestido largo de alta costura en satén rojo vibrante, una pieza que conjugó sensualidad y elegancia con una impronta contemporánea. El diseño, de silueta sirena y líneas depuradas, presentó un cuello tipo barco que enmarcó los hombros con sutileza, mientras que una leve estructura con pequeños volados aportó volumen y carácter en la parte superior.

La falda, de caída impecable y brillo satinado, incorporó una importante abertura lateral que no solo sumó dinamismo al caminar, sino que también introdujo un guiño audaz y cinematográfico, en sintonía con el universo fashionista de la noche.

Elina Costantini y Gino Bogani

En cuanto a los complementos, la empresaria optó por una línea minimalista y precisa: stilettos negros de punta fina que contrastaron con la intensidad del rojo y estilizaron aún más la figura. La joyería, delicada pero estratégica, incluyó una pulsera y anillo con brillo tipo diamante, junto con pequeños pendientes en tono rojo que lograron un efecto armónico sin restarle protagonismo al vestido.

El beauty look acompañó con coherencia esa estética de alto impacto. La modelo y fundadora de la Semana de la Alta Costura llevó el cabello peinado con ondas laterales al estilo Hollywood, dejando un lado despejado para acentuar las facciones. El maquillaje, por su parte, reforzó la impronta clásica con labios rojos intensos a tono con el vestido, mientras que el resto del rostro se mantuvo en claves naturales y luminosas.

Eduardo y Elina Costantini con Nacha Guevara

A su lado, Eduardo Costantini acompañó con un look de etiqueta clásico y atemporal. El empresario lució un traje negro de corte impecable, combinado con camisa blanca y corbata en tono rojo, un detalle que dialogó sutilmente con el estilismo de su esposa y aportó una lectura coordinada sin caer en la obviedad.

Eduardo y Elina Costantini

Así, tanto en la alfombra roja como en su rol sobre el escenario, Elina Costantini construyó una imagen potente, sofisticada y coherente con la narrativa de la Gala Couture. Un statement de estilo que no solo acompañó la propuesta estética del evento, sino que también la elevó.