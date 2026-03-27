Con pantalones de lentejuelas, Eduardito Costantini celebró sus 50 años: los looks relajados de Elina y Eduardo Costantini

Eduardito Costantini cumplió años y lo celebró a lo grande junto a sus seres queridos, entre ellos su padre Eduardo Costantini y su esposa Elina Costantini. Para esta ocasión especial, el agasajado eligió un particular look que lo convirtió en protagonista absoluto de la noche.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Eduardito Costantini

Eduardito Costantini celebró sus 50 años con una noche a puro estilo en un exclusivo restaurante de impronta moderna. El festejo tuvo lugar en Costa 7070, un espacio sofisticado ubicado sobre la Avenida Costanera que se convirtió en el escenario ideal para una celebración íntima pero elegante.

Hijo del reconocido empresario Eduardo Costantini y de María Teresa Correa Ávila, el cumpleañero se mostró rodeado de afectos durante toda la velada y la elección de su look no pasó desapercibido. Para la ocasión, apostó por un outfit glam con guiños retro: llevó un pantalón de lentejuelas plateadas de tiro alto que captó todas las miradas, combinado con una camisa clara de líneas simples y zapatos de cuero en color negro. El conjunto, audaz y repleto de personalidad, reflejó un estilo personal fuerte y descontracturado, en sintonía con el clima festivo de la noche.

Eduardo y Elina Costantini

En la imagen que trascendió del evento, se lo puede ver sonriente posando con una copa en la mano y mirando a cámara mientras se encuentra acompañado de su esposa, su padre Eduardo Costantini y la esposa actual del empresario, Elina. El ambiente cálido con luces tenues y detalles contemporáneos aportaron un aire chic al festejo. Además, ayudó a que los invitados logren un dress code más relajado, versátil y fashionista.

Los looks de Eduardo y Elina Costantini para una celebración muy especial

Para acompañar la estética de la noche, Eduardo Costantini eligió un look casual y canchero compuesto por una chaqueta negra de corte clásico con una camisa azul y beige con lunares y líneas verticales. A estas prendas las combinó con un pantalón negro y zapatillas urbanas. La elección, simple pero efectiva, se destacó por su elegancia atemporal y por adaptarse perfectamente al clima relajado del evento sin perder formalidad.

Por su parte, Elina Costantini apostó por un conjunto que equilibró comodidad y sofisticación: lució un conjunto de camisa y pantalón en tonos azules con un delicado estampado, que aportó dinamismo visual y frescura. El diseño, de líneas fluidas, acompañó su silueta con naturalidad, mientras que su cabello suelto y maquillaje sutil reforzaron una imagen sofisticada y natural.

El cumpleaños número 50 de Eduardito Costantini

Como en otras ocasiones, la pareja se mostró sonriente y cercana durante toda la velada, compartiendo charlas, brindis y gestos de complicidad que reflejaron el clima íntimo del festejo. Sin dudas, sus elecciones de vestuario, en sintonía con el entorno moderno del lugar, terminaron de completar una noche donde el estilo y la calidez familiar fueron protagonistas.

De esta manera, Eduardito Costantini celebró sus 50 años con un look que se robó todas las miradas: pantalones de lentejuelas y camisa blanca. A su lado, posaron su padre Eduardo Costantini y su esposa Elina, quienes se alejaron de los típicos atuendos sobrios y se animaron a llevar piezas estampadas, reversionadas y con mucha onda.