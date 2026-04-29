Silvina Escudero confirmó su separación y contó el motivo de la decisión

Silvina Escudero atraviesa por un particular momento personal luego de separarse de su esposo Federico, quien pese a la exposición de la bailarina mantuvo bajo perfil en redes sociales. Luego de que en LAM confirmaran la noticia, la artista se hizo cargo del rumor y contó los detalles.

Qué dijo Silvina Escudero sobre su separación de su pareja

Tras confirmarse la separación de Silvina Escudero y su marido Federico, la actriz decidió hablar públicamente y compartir en primera persona cómo atravesó este momento íntimo y doloroso. Visiblemente emocionada en Polémica en el Bar (América TV), donde se desempeña como panelista, se tomó unos minutos para explicar que no se trató de una ruptura abrupta ni causada por conflictos escandalosos.

En ese sentido, Silvina Escudero detalló que el proceso fue largo y estuvo atravesado por una profunda reflexión personal. Antes de dar el paso definitivo, incluso buscó apoyo espiritual. "Me casé para toda la vida y antes de separarme lo hablé con Jony, el cura que nos casó", expresó, dando a entender la seriedad con la que vivió tanto la unión como la posterior decisión de separarse.

Silvina Escudero y su expareja, Federico

Luego, Silvina Escudero intentó bajarle el tono dramático a la situación y correrse del lugar de escándalo que muchas veces rodea a las figuras públicas. Con honestidad, la modelo remarcó que fue una determinación pensada con tiempo y asumida con madurez. "No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé".

La llamativa frase de Silvina Escudero sobre una posible reconciliación con su expareja

Sin embargo, la emoción se hizo presente en Silvina Escudero cuando habló de su expareja y del vínculo que construyeron durante casi una década. En ese momento, su voz se quebró y dejó ver que, más allá de la separación con Federico, el cariño sigue intacto. "Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es re buena persona", dijo, visiblemente afectada, frente a cámaras.

Silvina Escudero y su expareja, Federico

Sobre una posible reconciliación con Federico, con quien se casó en agosto de 2022, contestó contundente: "Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla". De hecho, recordó que en el pasado ya habían atravesado una separación.

Así, Silvina Escudero dejó en claro que esta vez la decisión fue tomada desde un lugar más consciente y definitivo, entendiendo que ambas partes necesitan continuar sus caminos por separado. En ese marco, compartió el desafío que implica atravesar una ruptura: "Hay que ser muy valiente para separarse".

Silvina Escudero y su expareja, Federico

Por último, utilizó una imagen clara y simbólica para describir el final de su relación: "Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones", concluyó. De esta manera, Silvina Escudero confirmó su separación de su esposo Federico, con quien contrajo matrimonio en 2022, y contó que el motivo de la decisión se debió a que ya no comparten los mismos intereses personales.