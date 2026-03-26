De Elina Costantini y María Belén Ludueña a Vero Lozano, los mejores looks de los Premios Flor de Mujer

Elina Costantini, Vero Lozano y María Belén Ludueña estuvieron entre las destacadas figuras que asistieron a los premios Flor de Mujer 2026, que fueron entregados por la Fundación Dr. Enrique Rossi.

La elegante cita tuvo lugar en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, sede Palacio Noel, y dejó estilismos muy elogiados.

Eugenia Rossi, presidente de la Fundación Enrique Rossi, y María Belén Ludueña, una de las distinguidas.

Los premios Flor de Mujer, en su edición 2026, tienen por objeto distinguir a mujeres que no solo se destacan por su talento profesional sino también por su solidaridad con el fin de ayudar, en acción, al que más necesita y así construir una sociedad y un país mejor.

Vero Lozano también se llevó una estatuilla.

Quienes fueron las figuras premiadas

Otras de las asistentes que se llevaron su distinción fueron Monica Casella, las doctoras Gabriela Pagnussat y Mariel Estela Sánchez y Verónica Lozano.

Elba Marcovecchio y Milagros Resta.

Los premios fueron entregados por Eugenia Rossi, Agustina Rossi, presidente y directora de la Fundación Enrique Rossi respectivamente y Maria Taquini de Blaquier.

Elina Costantini, Martin Cabrales y Agustina Rossi, directora de la Fundación Enrique Rossi.

Elina Costantini y Patricia Sosa quienes se mostraron muy emocionadas en una atmósfera, atravesada por la historia y el detalle matiza da con la voz de la soprano Victoria Ratto.

La diseñadora Camila Romano en los premios Flor de Mujer 2026.

En el final las homenajeadas recibieron el premio realizado en cristal, flores y obsequios preparados especialmente para ellas.