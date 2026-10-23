Emanuel Ortega rompió el silencio y lanzó un duro comunicado sobre su separación con Julieta Prandi: "Eso duele"

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando de qué hablar. Después de seis años de relación, el anuncio de la modelo sobre el fin de su matrimonio despertó múltiples teorías acerca de los motivos de la ruptura y dio lugar a distintas versiones que circularon en los medios. En medio de las repercusiones, algunas personas cercanas al músico también salieron a pronunciarse en su defensa.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Sin embargo, finalmente el artista decidió dar un paso al frente y expresarse públicamente a través de sus redes sociales. Fiel a su postura de mantener su vida privada lejos de la exposición, el cantante explicó por qué decidió hacer una excepción y compartir un mensaje: "No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo", comenzó.

El comunicado de Emanuel Ortega tras la separación

En su mensaje, Emanuel Ortega dejó claro que su intención no era alimentar la polémica, sino poner un límite a las versiones que comenzaron a circular después de que Julieta Prandi anunciara la ruptura. El músico manifestó su incomodidad ante los comentarios que escuchó durante los últimos días y aseguró que algunos de ellos no tenían relación con lo ocurrido: "Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes", expresó.

El comunicado de Emanuel Ortega tras la separación

"Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad y eso duele. Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas. Pido respeto y comprensión, no sólo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario. Gracias", concluyó.

El comunicado de Julieta Prandi al anunciar la ruptura

La noticia de la separación había sido confirmada por Julieta Prandi a través de sus redes sociales, donde eligió explicar su decisión con un mensaje personal. Después de seis años de relación con Emanuel Ortega, la modelo expresó el dolor que le generaba el final de la historia y explicó que había decidido tomar distancia. "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió.

El comunicado de Julieta Prandi al anunciar la ruptura

En aquella publicación, la modelo también hizo referencia a las especulaciones que podrían surgir tras el anuncio y manifestó su intención de evitar que se instalarán versiones alejadas de la realidad. "Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad", sostuvo.

Las personas que quedaron en el medio tras la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Tras el anuncio de la ruptura, algunas versiones apuntaron a la posibilidad de que hubiera terceras personas involucradas. Entre los nombres mencionados apareció el de Mariana Marx, escritora y amiga cercana de Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega. Las especulaciones surgieron a partir de una situación que habría tenido lugar en el estudio de grabación del músico, donde se encontraba trabajando en un audiolibro. Sin embargo, ella negó que existiera una relación sentimental con Ortega y calificó esas versiones como falsas.

Mariana Marx y Josefina Lynch

Por otro lado, Josefina Lynch también fue mencionada en medio de los rumores y negó haber sido una tercera en discordia. De acuerdo con las declaraciones que trascendieron, sus encuentros con Emanuel Ortega en el estudio estaban vinculados con un proyecto musical y tenían un carácter estrictamente profesional. En medio de las distintas versiones y desmentidas, el comunicado del cantante buscó poner un freno a las especulaciones y pedir consideración por las personas involucradas en una separación que, según sus propias palabras, pertenece al ámbito privado.