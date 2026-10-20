Josefina Lynch rompió el silencio sobre su relación con Emmanuel Ortega: “Es una persona amorosa”

La separación de Emmanuel Ortega y Julieta Prandi sacudió por completo al mundo del espectáculo, desatando una oleada de rumores sobre los verdaderos motivos que distanciaron a la pareja tras varios años de romance. En medio de las especulaciones mediáticas, los programas comenzaron a barajar distintas hipótesis, y no tardaron en surgir nombres de mujeres que fueron acusadas de tercera en discordia, señaladas como las presuntas responsables de la ruptura. En este complejo escenario de versiones cruzadas, Josefina Lynch decidió salir a la luz para enfrentar los trascendidos. Lejos de esquivar la polémica, la joven abrió las puertas a la intimidad de ese primer encuentro con el músico, detallando cómo se conocieron y aclarando cuál es el vínculo real que los une en la actualidad.

Josefina Lynch, Emmanuel Ortega, Julieta Prandi

Josefina Lynch rompió el silencio sobre Emanuel Ortega: "Es una persona amorosa"

Josefina Lynch es una modelo, creadora de contenido y cantante emergente argentina que, hasta hace poco, mantenía un perfil enfocado exclusivamente en sus proyectos artísticos y redes sociales. Sin embargo, su nombre cobró una enorme relevancia mediática tras quedar envuelta en los rumores de ruptura entre Emmanuel Ortega y Julieta Prandi. El lunes 19 de octubre, las cámaras de LAM (América) la fueron a buscar para obtener su testimonio de primera mano. Lejos de esconderse, la joven rompió el silencio y enfrentó los micrófonos para dar su versión de los hechos.

Durante la entrevista, Josefina detalló cronológicamente cómo se gestó su vínculo con el artista, desmintiendo categóricamente cualquier tipo de romance clandestino. “A Emanuel lo conocí el viernes, no lo conocía antes. Me puse en contacto a través de Ana (Paula Dutil). Yo empecé a subir videos cantando, y a ella le interesó y quiso darme una mano”, explicó . De esta manera, aclaró que su acercamiento al entorno de los Ortega nació de un interés genuino por impulsar su carrera musical. La modelo continuó relatando los pasos que la llevaron a encontrarse con el cantante, remarcando la velocidad con la que escaló el conflicto. “Hace 10 días activé, me comuniqué con Ana a ver si había algún problema. Nos puso en contacto, y hablé. Fue un mal timing. Lo vi viernes, sábado, domingo, y el lunes explotó todo. Claramente van a buscar quién lo vio último”, reflexionó .

Con estas palabras, Lynch justificó que la coincidencia temporal de sus reuniones de trabajo con la crisis de la pareja alimentó las sospechas de la prensa. Finalmente, despegó por completo al músico de cualquier actitud inapropiada y tomó distancia de la exmodelo al sentenciar: “No sé nada de Julieta Prandi, no estuvo. Él fue muy profesional, es una persona amorosa. No intentó seducir ni nada” .

¿Cómo se conocieron Josefina Lynch y Emmanuel Ortega?: la palabra de la cantante

El primer encuentro y fin de semana de trabajo entre Josefina Lynch y Emmanuel Ortega se desarrolló en un clima de absoluta camaradería y respeto técnico dentro del estudio de grabación , un espacio cedido especialmente para potenciar los proyectos de la joven. Al describir la atmósfera de esa jornada inicial, la artista detalló que la experiencia fue más de conocerse ese primer día. “En el estudio, me recibió un chico muy canchero, y después lo vi a él. Hablamos de música, canciones propias. El estudio me lo prestó, fue una generosidad. Todo muy profesional, quiero dejarlo en claro”, recalcó .

La fluidez de esos días compartidos se vio abruptamente interrumpida por la explosión mediática, lo que obligó a los protagonistas a coordinar sus declaraciones para evitar mayores malentendidos. En este sentido, Lynch reveló que mantuvo una comunicación final con el músico para acordar los pasos a seguir antes de romper el silencio de manera pública. Con total transparencia, la cantante manifestó: “Lo último que hablé con él fue antes de subir el descargo, a ver si le parecía bien. Con Ana, fue un pequeño mensaje lamentando lo que pasó. Con Prandi no hablé, ni se me ocurrió” .

Emanuel Ortega, Josefina Lynch, Julieta Prandi

Con estas palabras, Josefina Lynch dejó en evidencia que buscó manejarse con cautela frente al entorno familiar de Emmanuel Ortega, priorizando preservar la profesionalidad y generosidad que caracterizaron las jornadas de producción musical.

A.E