De Claudia Fontán a Lizy Tagliani y Guido Kaczka: los mejores looks de los Martín Fierro de Radio 2026

Los Martín Fierro de Radio 2026 se llevaron a cabo en la noche del miércoles 21 de octubre. La ceremonia reunió a figuras de este medio y reconoció a los mejores con su clásica entrega de estatuillas. Entre los invitados se encontraban Claudia Fontán, Lizy Tagliani y Guido Kaczka, quienes se llevaron todas las miradas por sus looks.

Martín Fierro de Radio 2026: los mejores looks de la noche

La alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 reunió a figuras destacadas del mundo del espectáculo, el periodismo y la radio que eligieron sus mejores looks para una de las noches más esperadas del medio. Entre vestidos de gala, brillos y apuestas elegantes, Claudia Fontán, Lizy Tagliani y Guido Kaczka se destacaron con propuestas de estilos diferentes.

La ceremonia fue una oportunidad para celebrar el trabajo de conductores, periodistas, locutores y equipos que forman parte de la radio argentina. Como sucede en cada edición, además de los reconocimientos a las figuras y los programas más destacados, la moda tuvo su propio protagonismo con diseños pensados para la ocasión.

Claudia Fontán eligió un vestido largo negro de acabado satinado, con un diseño strapless que dejó los hombros al descubierto. La pieza presentó una silueta fluida, con volumen en la falda y una extensa cola que aportó dramatismo al conjunto. La actriz acompañó el diseño con el cabello suelto, con ondas suaves y flequillo, además de un maquillaje delicado. Como accesorio, llevó una pequeña cartera negra con detalles brillantes, en sintonía con la estética sofisticada de su outfit.

Claudia Fontán (Crédito: Prensa)

Lizy Tagliani se inclinó por una propuesta de gala que combinó negro y bordó. Su vestido contó con un cuerpo de mangas largas cubierto de lentejuelas negras y un escote en V, que contrastó con una falda larga en tono rojizo. La parte inferior incorporó capas de tul translúcido que generaron movimiento y profundidad, mientras que un gran aplique negro a la altura de la cintura funcionó como detalle central del diseño. El resultado fue un estilismo teatral y sofisticado, con una combinación de texturas que aportó personalidad al look.

Lizy Tagliani (Crédito: Prensa)

Guido Kaczka también dijo presente en la ceremonia y se inclinó por un estilismo elegante: traje azul oscuro, camisa blanca y corbata negra. Su esposa Soledad Rodríguez, por su parte, lució un top negro sin mangas, con cuello alto y caída satinada, que combinó con una falda larga negra de acabado brillante.

La parte superior se destacó por sus pliegues y su caída fluida, mientras que la falda sumó destellos sutiles que aportaron un toque festivo al conjunto. La elección mantuvo una paleta monocromática y sobria, en sintonía con la tendencia del total black, una apuesta clásica que permite jugar con diferentes materiales sin perder armonía visual.

Soledad Rodríguez y Guido Kaczka (Crédito: Prensa)

Los looks de la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026

La ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026 se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y estuvo organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La gala distinguió a las producciones y figuras correspondientes al período 2025-2026, con premios distribuidos en 32 categorías, además de homenajes especiales y el Martín Fierro de Oro. La conducción estuvo a cargo de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

La entrega reunió a periodistas, conductores y referentes del entretenimiento, en una velada que combinó la celebración del trabajo radial con los encuentros entre colegas. En ese marco, la alfombra roja volvió a convertirse en una vidriera de tendencias, con propuestas que fueron desde los vestidos clásicos de gala hasta diseños con brillos, transparencias y combinaciones de texturas.

Yuyito González (Crédito: Prensa)

Nancy Pazos (Crédito: Prensa)

Entre los invitados también estuvieron Yuyito González, Nancy Pazos, Marcela Tauro, Pachu Peña, Marcela Feudale, entre otros. La diversidad de personalidades reflejó el alcance de una premiación a cargo de APTRA que reúne tanto a presentadores y periodistas como a humoristas, locutores y figuras del espectáculo.

Marcela Tauro (Crédito: Prensa)

Marcela Feudale (Crédito: Prensa)

Pachu Peña (Crédito: Prensa)

De esta manera, los Martín Fierro de Radio 2026 volvieron a ser noticia por sus nominados, ganadores e invitados. Sin embargo, el foco principal estuvo en los mejores looks de la noche. Entre ellos, Claudia Fontán, Lizy Tagliani y Guido Kaczka se destacaron con apuestas sofisticadas y estilos propios.