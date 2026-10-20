Sebastián Waizer se metió en la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ciertas cosas le hacían ruido”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa dando de qué hablar y sumando nuevas declaraciones en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien rompió el silencio fue Sebastián Waizer, el amigo más cercano de la modelo, que regresó a la Argentina después de pasar unos días con ella en Río de Janeiro y habló con las cámaras de Puro Show (eltrece).

Sebastián Waizer dio un paso al frente para hablar de la separación de Julieta Prandi

Durante la entrevista, el joven se refirió al estado emocional de la conductora, dio detalles sobre el proceso que derivó en la ruptura y respondió a las preguntas sobre los rumores de una tercera en discordia. Con sus declaraciones, dejó claro que la decisión de Julieta no habría sido improvisada.

Qué dijo Sebastián Waizer sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Al ser consultado sobre los motivos que llevaron a la pareja a ponerle fin a su relación, Sebastián Waizer explicó que la decisión fue consecuencia de una crisis que ya se venía gestando: "Juli necesita saber dónde está parada, cómo continuar, cómo seguir. Obviamente que hubo muchas charlas previas. El corte es una consecuencia. Juli no es ninguna improvisada", sostuvo.

Emanuel Ortega, Julieta Prandi y Sebastián Waizer

En ese sentido, el amigo de la modelo recordó que la relación llevaba seis años y que, como sucede en cualquier pareja, también había atravesado momentos difíciles: "Obviamente, después de seis años hay un desgaste, hay crisis. Es más, casarse fue una decisión hermosa, porque estaban plenos, muy felices, bueno, también hay un desgaste, como toda relación", expresó. Además, defendió la determinación de la modelo y remarcó que la ruptura fue precedida por conversaciones entre ambos.

Los rumores de infidelidad que despertaron sospechas en Julieta Prandi

Uno de los momentos más importantes de la entrevista llegó cuando le preguntaron a Sebastían Waizer por las versiones que apuntan a una posible tercera en discordia. Sin confirmar que hubiera existido una infidelidad, el joven se refirió a la confianza dentro de una pareja y puso el foco en las personas que forman parte del entorno: "Uno puede confiar en la pareja, pero puede no confiar en la gente que se acerca a tu pareja", manifestó.

En ese contexto, hizo referencia a los contactos vinculados con Josefina Lynch, señalada en las versiones que circularon sobre la ruptura, y a su relación con Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega: "Los contactos sí vienen de la ex de Emanuel. Puede generarte celos eso", afirmó. Sin embargo, al insistirle sobre la posibilidad de que Julieta hubiera descubierto algo, evitó dar una respuesta concluyente: "No lo sabemos ni vos ni yo. Ya no encontró plan en ciertas cuestiones que le hacían ruido".

Las fuertes críticas de Sebastián Waizer a Juan Alberto Mateyko

Sebastián Waizer también se refirió a la publicación que realizó Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega, y que generó repercusiones en medio de la separación. Lejos de esquivar la polémica, cuestionó con dureza el mensaje del conductor y expresó su desacuerdo con el contenido y el contexto en el que fue difundido: "Nefasto, nefasto, durísimo. Pero aparte me parece violento, me parece un macho antiguo", sentenció.

El letal posteo de Mateyko contra Julieta Prandi

El amigo de Julieta Prandi también aseguró que la publicación tuvo un impacto negativo en la modelo y que la dejó expuesta en un momento especialmente delicado: "A Julieta le dolió un montón", reveló Sebastián Waizer. Además, al ser consultado sobre la posibilidad de que los ex mantuvieran una conversación para aclarar lo sucedido, consideró que el nivel de exposición mediática podía dificultar ese acercamiento.