Julieta Prandi apuntó contra la familia de Emanuel Ortega tras la separación: "No sabía que me había casado con tanta gente"

Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega y lanzó una frase contundente sobre la familia del cantante. Recién llegada a Buenos Aires después de unos días de descanso en Brasil, la conductora de La 100 habló con LAM (América), y respondió a las repercusiones de la ruptura, que se conoció pocas semanas después de su casamiento.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi habló de Josefina Lynch y las versiones de terceras en discordia

Consultada por Fede Flowers, el notero de LAM (América TV) sobre si había recibido mensajes de apoyo de los familiares de su expareja, Julieta Prandi fue tajante: "No sabía que me había casado con tanta gente". Luego, la modelo cuestionó a quienes opinaron públicamente sobre la intimidad de la pareja. "Todos los que salieron a opinar y a distorsionar los hechos que no conocen en realidad. Y tampoco conocen la intimidad de la pareja ni cómo éramos nosotros y mucho menos me conocen a mí", expresó. Sin embargo, buscó cerrar el tema sin profundizar el enfrentamiento: "Les mando mucho amor y les deseo mucha suerte, pero no tengo nada para decir".

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron 27 días después de su casamiento.

Durante la entrevista, la conductora también fue consultada por los rumores que involucraron a otras mujeres. Sobre Mariana Marx, aclaró que la conversación que mantuvieron no tuvo relación con el conflicto matrimonial. También se refirió a Josefina Lynch, quien había contado detalles de su vínculo artístico con Emanuel Ortega.

"Me terminé enterando que había estado tres días, no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel", señaló. De todos modos, aseguró que no quiere hablar de terceros y remarcó que busca conservar los buenos recuerdos de los seis años de relación. "Él y yo sabemos lo que pasó, sabemos que estuvo mal", afirmó.

Julieta Prandi también cuestionó una publicación de Mateyko en redes sociales, en la que sintió que fue agredida de manera machista. Además, dijo que le dolió la aprobación de Emanuel al mensaje. Pese a sus críticas, evitó responsabilizar únicamente a su expareja por la ruptura. "Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos. Siempre", reflexionó.

El pedido de Julieta Prandi tras la separación

En otro tramo de la charla, la conductora aclaró que Emanuel Ortega ya pasó por su casa para retirar algunas pertenencias y que podrá volver cuando lo necesite. Después de cinco años de convivencia, explicó, todavía comparten objetos de la vida cotidiana.

Sobre el final, Juliera Prandi reconoció que atraviesa un momento difícil. "No es algo gracioso tener que separarse un mes después de casarse. Pero bueno, fueron seis años de relación", expresó. También explicó que el vínculo no dependía de un documento, sino del sentimiento y la elección cotidiana de estar juntos.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega convivieron más de 5 años.

Antes de despedirse, pidió espacio para atravesar esta etapa en privado. "Respeto su trabajo, pero también necesito empezar a hacer mi duelo en paz", manifestó. Ahora busca apoyarse en sus hijos, sus padres y sus afectos mientras transita el proceso de adaptación a una nueva vida.