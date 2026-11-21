El bicampeón mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi visitó la Argentina y fue uno de los grandes protagonistas de una noche dedicada a recordar el legado de Juan Manuel Fangio. El expiloto brasileño participó como invitado de honor de la gala por el 40° aniversario de la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, que se realizó el jueves 19 de noviembre en el histórico espacio Michelangelo, en el barrio porteño de San Telmo.

El expiloto brasileño visitó la Argentina para participar de los homenajes al quíntuple campeón mundial.

Las mejores fotos de Emerson Fittipaldi en su regreso a la Argentina

Durante el encuentro, que reunió a referentes del automovilismo, empresarios, autoridades e invitados especiales, Emerson Fittipaldi protagonizó uno de los momentos más destacados al subirse a la Flecha de Plata, el emblemático automóvil asociado a las conquistas de Fangio en la Fórmula 1. Se trata del mismo modelo cuya réplica fue conducida por Franco Colapinto durante su exhibición en Buenos Aires, en abril de este año, cuando el piloto argentino le rindió homenaje al quíntuple campeón del mundo.

Emerson Fittipaldi posó junto a la Flecha de Plata, el emblemático Mercedes-Benz con el que Juan Manuel Fangio hizo historia.

La Flecha de Plata fue una de las grandes protagonistas de la noche dedicada al legado deportivo del Chueco.

El evento también contó con la presencia de Cora Reutemann, hija del recordado piloto argentino Carlos Reutemann, y de Cocho López, otra figura reconocida del automovilismo nacional. La reunión tuvo como objetivo celebrar las cuatro décadas de la institución dedicada a preservar y difundir la trayectoria deportiva del Chueco, uno de los máximos referentes de la historia del deporte argentino.

Emerson Fittipaldi y Cora Reutemann compartieron el encuentro que reunió a figuras y referentes del automovilismo.

Cocho López y Verónica Colussi también estuvieron entre los invitados a la celebración de la Fundación.

Emerson Fittipaldi, de 79 años, tiene una historia propia en la máxima categoría. Fue campeón mundial de Fórmula 1 en 1972, con Lotus, y volvió a consagrarse en 1974, esta vez con McLaren. Es uno de los cuatro pilotos sudamericanos que lograron conquistar el título, junto con Fangio, Nelson Piquet y Ayrton Senna.

Emerson Fittipaldi conquistó dos campeonatos mundiales de Fórmula 1, en 1972 y 1974.

Su visita también estuvo atravesada por la admiración que siempre manifestó hacia el argentino. Durante su paso por Buenos Aires, el brasileño recordó a Fangio como una inspiración para su generación y destacó la importancia que tuvo su figura para los pilotos latinoamericanos. "Mucha emoción estar aquí, porque Juan Manuel Fangio, “El Maestro”, siempre fue mi ídolo y nos inspiraba a nosotros", expresó durante una de sus actividades en el país.

La celebración incluyó una subasta benéfica de objetos de memorabilia y obras de arte vinculadas a Fangio y Fittipaldi.

La gala incluyó además una subasta benéfica de piezas de memorabilia y obras de arte vinculadas a Juan Manuel Fangio y Emerson Fittipaldi. Así, el aniversario de la Fundación se convirtió en una oportunidad para reunir a distintas generaciones del automovilismo alrededor de una figura que dejó una huella imborrable en la historia de la Fórmula 1.

Fotos: Antonio Capria